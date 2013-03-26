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Расписание матчей 26-03-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
февраль 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
март 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
апрель 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Океания (2012/2013), 6 тур Таблица
26 марта, 08:00
Соломоновы Острова
0 : 2
Новая Зеландия
Матч завершен
26 марта, 11:00
Новая Каледония
1 : 0
Таити
Матч завершен
Евро-2015. Отборочные матчи (2013/2014). группа 2
26 марта, 00:00
0 : 3
Россия (мол)
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
26 марта, 22:30
Люксембург
0 : 3
Финляндия
Матч завершен
26 марта, 23:00
Албания
4 : 1
Литва
Матч завершен
26 марта, 23:15
Словакия
0 : 0
Швеция
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
26 марта, 18:00
Мерсин Идманюрду
0 : 1
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия (2012/2013). группа B Таблица
26 марта, 12:30
Австралия
2 : 2
Оман
Матч завершен
26 марта, 18:00
Иордания
2 : 1
Япония
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия (2012/2013). группа A Таблица
26 марта, 15:00
Южная Корея
2 : 1
Катар
Матч завершен
26 марта, 17:00
Узбекистан
1 : 0
Ливан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа G, 3 тур Таблица
26 марта, 21:00
Египет
2 : 1
Зимбабве
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа H, 3 тур Таблица
26 марта, 23:30
Алжир
3 : 1
Бенин
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа B
26 марта, 20:00
Армения
0 : 3
Чехия
Матч завершен
26 марта, 23:15
Дания
1 : 1
Болгария
Матч завершен
26 марта, 23:45
Мальта
0 : 2
Италия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа D
26 марта, 21:00
Эстония
2 : 0
Андорра
Матч завершен
26 марта, 22:30
Турция
1 : 1
Венгрия
Матч завершен
26 марта, 23:30
Нидерланды
4 : 0
Румыния
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа F
26 марта, 21:00
Азербайджан
0 : 2
Португалия
Матч завершен
26 марта, 23:45
Северная Ирландия
0 : 2
Израиль
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа H
26 марта, 23:00
Украина
2 : 1
Молдавия
Матч завершен
26 марта, 23:45
Польша
5 : 0
Сан-Марино
Матч завершен
26 марта, 23:59
Черногория
1 : 1
Англия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа A
26 марта, 23:30
Сербия
2 : 0
Шотландия
Матч завершен
26 марта, 23:45
Уэльс
1 : 2
Хорватия
Матч завершен
26 марта, 23:45
Бельгия
1 : 0
Северная Македония
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа C
26 марта, 23:45
Ирландия
2 : 2
Австрия
Матч завершен
26 марта, 23:45
Германия
4 : 1
Казахстан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа I
26 марта, 23:59
Франция
0 : 1
Испания
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013), 12 тур Таблица
26 марта, 23:59
Боливия
1 : 1
Аргентина
Матч завершен
Россия
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