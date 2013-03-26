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февраль 2013
март 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Океания (2012/2013), 6 тур
Соломоновы Острова
0 : 2
Новая Зеландия
Матч завершен
Новая Каледония
1 : 0
Таити
Матч завершен
Евро-2015. Отборочные матчи (2013/2014). группа 2
0 : 3
Россия (мол)
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Люксембург
0 : 3
Финляндия
Матч завершен
Албания
4 : 1
Литва
Матч завершен
Словакия
0 : 0
Швеция
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Мерсин Идманюрду
0 : 1
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия (2012/2013). группа B
Австралия
2 : 2
Оман
Матч завершен
Иордания
2 : 1
Япония
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия (2012/2013). группа A
Южная Корея
2 : 1
Катар
Матч завершен
Узбекистан
1 : 0
Ливан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа G, 3 тур
Египет
2 : 1
Зимбабве
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа H, 3 тур
Алжир
3 : 1
Бенин
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа B
Армения
0 : 3
Чехия
Матч завершен
Дания
1 : 1
Болгария
Матч завершен
Мальта
0 : 2
Италия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа D
Эстония
2 : 0
Андорра
Матч завершен
Турция
1 : 1
Венгрия
Матч завершен
Нидерланды
4 : 0
Румыния
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа F
Азербайджан
0 : 2
Португалия
Матч завершен
Северная Ирландия
0 : 2
Израиль
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа H
Украина
2 : 1
Молдавия
Матч завершен
Польша
5 : 0
Сан-Марино
Матч завершен
Черногория
1 : 1
Англия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа A
Сербия
2 : 0
Шотландия
Матч завершен
Уэльс
1 : 2
Хорватия
Матч завершен
Бельгия
1 : 0
Северная Македония
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа C
Ирландия
2 : 2
Австрия
Матч завершен
Германия
4 : 1
Казахстан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа I
Франция
0 : 1
Испания
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013), 12 тур
Боливия
1 : 1
Аргентина
Матч завершен