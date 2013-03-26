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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Румыния
Нидерланды - Румыния: обзор матча 26 марта 2013
Нидерланды
26.03.2013, вторник, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
4 : 0
Завершен
Румыния
12'
Р. ван дер Ваарт
56'
Р. ван Перси
65'
Р. ван Перси (П)
90+1'
Д. Ленс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Румыния
ГОЛ! 4:0!
Д. Ленс
90'
+1
89'
Желтая карточка
А. Кипчиу
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Р. ван Перси
86'
Замена
Й. Класи
️️️️
Р. ван дер Ваарт
79'
Замена
А. Махер
️️️️
Д. Де Гузман
73'
68'
Замена
А. Муту
️️️️
Г. Теодор Грозав
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. ван Перси
65'
63'
Замена
Г. Торже
️️️️
А. Попа
Желтая карточка
Д. Блинд
61'
60'
Замена
А. Кипчиу
️️️️
К. Тэнасе
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Роббен
56'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
47'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Р. ван Перси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
22
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
11
Арьен Роббен
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
0
Александру Бурчану
ОП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Михел Ворм
ВР
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
0
Адам Махер
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
16
Йорди Класи
ЦП
19
Сим Де Йонг
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
0
Ола Джон
ЦФ
7
Рубен Схакен
РФ
Румыния
23
Силвиу Лунг
ВР
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
22
Штефан Раду
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
11
Габриэль Торже
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
10
Адриан Муту
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Раул Русеску
ЦФ
4-4-1-1
22
Вермеер
17
Блинд
0
Янмат
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
8
Де Гузман
16
Строотман
7
Ленс
11
Роббен
0
ван дер Ваарт
9
ван Перси
4-1-4-1
1
Пантилимон
16
Гардош
0
Тамаш
21
Кирикеш
3
Рац
0
Бурчану
0
Грозав
20
Попа
8
Пинтилий
10
Тэнасе
19
Станку
8
Де Гузман
0
Махер
0
Махер
8
Де Гузман
0
ван дер Ваарт
16
Класи
16
Класи
0
ван дер Ваарт
9
ван Перси
19
Де Йонг
19
Де Йонг
9
ван Перси
20
Попа
11
Торже
11
Торже
20
Попа
10
Тэнасе
8
Кипчиу
8
Кипчиу
10
Тэнасе
0
Грозав
10
Муту
10
Муту
0
Грозав
Остались в запасе
Нидерланды
Румыния
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Михел Ворм
ВР
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
18
Тонни Вилена
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
0
Ола Джон
ЦФ
7
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
4
Срджан Лукин
ЦЗ
23
Силвиу Лунг
ВР
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
22
Штефан Раду
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Михел Ворм
ВР
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
18
Тонни Вилена
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
0
Ола Джон
ЦФ
7
Рубен Схакен
РФ
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
23
Силвиу Лунг
ВР
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
22
Штефан Раду
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Статистика матча Нидерланды - Румыния
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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