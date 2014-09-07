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    Виктор Пицуркэ

    Тренер
    Имя Виктор
    Фамилия Пицуркэ
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 8 мая 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Румыния 3 2 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.09.2014 Греция 0 : 1 Румыния
    11.10.2014 Румыния 1 : 1 Венгрия
    14.10.2014 Финляндия 0 : 2 Румыния
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