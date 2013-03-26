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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Сан-Марино
Польша - Сан-Марино: обзор матча 26 марта 2013
Польша
26.03.2013, вторник, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
5 : 0
Завершен
Сан-Марино
21'
Р. Левандовски (П)
28'
Л. Пищек
50'
Р. Левандовски (П)
61'
Л. Теодорчик
90+2'
Я. Косецки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Сан-Марино
ГОЛ! 5:0!
Я. Косецки
Пас отдал
Р. Левандовски
90'
+2
Замена
М. Василевски
️️️️
Б. Саламон
87'
85'
Желтая карточка
А. Гасперони
80'
Замена
Л. Бускарини
️️️️
А. Делла Валле
67'
Желтая карточка
Ф. Боллини
ГОЛ! 4:0!
Л. Теодорчик
Пас отдал
К. Гросицки
61'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Милик
59'
57'
Замена
С. Баччиокки
️️️️
Д. Боллини
55'
Желтая карточка
А. Делла Валле
Желтая карточка
А. Милик
54'
51'
Замена
Д. Эзекиель Ринальди
️️️️
А. Сельва
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Левандовски
50'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
47'
Замена
Я. Косецки
️️️️
К. Глик
46'
Желтая карточка
Ю. Полански
43'
ГОЛ! 2:0!
Л. Пищек
Пас отдал
А. Миржеевски
28'
21'
Желтая карточка
А. Делла Валле
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Левандовски
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
7
Юджен Полански
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
15
Джанлука Боллини
ЦЗ
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
0
Фабио Боллини
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
20
Анди Сельва
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
0
Себастьян Бениш
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
19
Радослав Маевский
ЦП
10
Людовик Обраньяк
ЦП
25
Даниэль Лукасик
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
17
Якуб Косецки
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Сан-Марино
0
Федерико Валентини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
0
Энрико Чибелли
ЦП
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Боруц
14
Вавржиняк
2
Саламон
15
Глик
20
Пищек
10
Крыховяк
11
Гросицки
7
Полански
18
Миржеевски
9
Левандовски
7
Милик
3-2-3-2
23
Симончини
3
Палацци
4
Витаиоли
13
Делла Валле
15
Боллини
6
Делла Валле
0
Боллини
8
Гасперони
8
Коппини
7
Витаиоли
20
Сельва
15
Глик
17
Косецки
17
Косецки
15
Глик
2
Саламон
21
Василевски
21
Василевски
2
Саламон
7
Милик
14
Теодорчик
14
Теодорчик
7
Милик
6
Делла Валле
13
Бускарини
13
Бускарини
6
Делла Валле
15
Боллини
13
Баччиокки
13
Баччиокки
15
Боллини
20
Сельва
19
Ринальди
19
Ринальди
20
Сельва
Остались в запасе
Польша
Сан-Марино
19
Радослав Маевский
ЦП
1
Войцех Щесны
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
0
Себастьян Бениш
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
10
Людовик Обраньяк
ЦП
25
Даниэль Лукасик
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
0
Энрико Чибелли
ЦП
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
0
Федерико Валентини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Остались в запасе
19
Радослав Маевский
ЦП
1
Войцех Щесны
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
0
Себастьян Бениш
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
10
Людовик Обраньяк
ЦП
25
Даниэль Лукасик
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
Остались в запасе
0
Энрико Чибелли
ЦП
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
0
Федерико Валентини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Статистика матча Польша - Сан-Марино
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Информация о матче
Главный судья:
Кен Хенри Йонсен
(Тёнсберг)
Стадион:
Национальный стадион
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