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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Казахстан
Германия - Казахстан: обзор матча 26 марта 2013
Германия
26.03.2013, вторник, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
4 : 1
Завершен
Казахстан
23'
М. Ройс
27'
М. Гетце
31'
И. Гюндоган
90'
М. Ройс
47'
Г. Шмидтгаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Казахстан
Замена
М. Янсен
️️️️
М. Ройс
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
М. Ройс
Пас отдал
И. Гюндоган
90'
78'
Замена
Д. Шомко
️️️️
У. Конысбаев
64'
Замена
Ж. Кукеев
️️️️
С. Остапенко
47'
ГОЛ! 3:1!
Г. Шмидтгаль
46'
Замена
Б. Джолчиев
️️️️
К. Нурдаулетов
ГОЛ! 3:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
М. Озил
31'
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
Пас отдал
Ф. Лам
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
М. Озил
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Филипп Лам
ПЗ
6
Сами Хедира
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Марио Гетце
АП
10
Месут Озил
АП
11
Марко Ройс
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
3
Марк Гурман
ПЗ
0
Генрих Шмидтгаль
ЛП
6
Кайрат Нурдаулетов
ОП
0
Валерий Коробкин
ЦП
10
Константин Энгель
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Рене Адлер
ВР
21
Свен Бендер
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
9
Андре Шюррле
ЦП
15
Патрик Херрманн
ПВ
Казахстан
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
16
Павел Шабалин
ЦП
10
Марат Хайруллин
ЦП
15
Казбек Гетериев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
17
Дауренбек Тажимбетов
ЦФ
19
Бауржан Джолчиев
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
3
Шмельцер
0
Мертезакер
17
Боатенг
0
Лам
6
Хедира
21
Гюндоган
11
Гетце
11
Ройс
10
Озил
13
Мюллер
4-1-4-1
22
Сидельников
3
Гурман
0
Дмитренко
0
Мухтаров
2
Киров
6
Нурдаулетов
7
Конысбаев
0
Коробкин
10
Энгель
0
Шмидтгаль
9
Остапенко
11
Ройс
7
Янсен
7
Янсен
11
Ройс
7
Конысбаев
18
Шомко
18
Шомко
7
Конысбаев
9
Остапенко
21
Кукеев
21
Кукеев
9
Остапенко
6
Нурдаулетов
19
Джолчиев
19
Джолчиев
6
Нурдаулетов
Остались в запасе
Германия
Казахстан
15
Патрик Херрманн
ПВ
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Рене Адлер
ВР
21
Свен Бендер
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
9
Андре Шюррле
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Йоахим Лев
12
Антон Цирин
ВР
16
Павел Шабалин
ЦП
17
Дауренбек Тажимбетов
ЦФ
12
Александр Мокин
ВР
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
10
Марат Хайруллин
ЦП
15
Казбек Гетериев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
Остались в запасе
15
Патрик Херрманн
ПВ
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Рене Адлер
ВР
21
Свен Бендер
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
9
Андре Шюррле
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Остались в запасе
12
Антон Цирин
ВР
16
Павел Шабалин
ЦП
17
Дауренбек Тажимбетов
ЦФ
12
Александр Мокин
ВР
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
10
Марат Хайруллин
ЦП
15
Казбек Гетериев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Германия - Казахстан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
0 : 2
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Халис Озкахья
(Ялова)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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