Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2013
апрель 2013
Россия. Кубок (2012/2013), 1/4 финала
Ростов
0 : 0
Ахмат
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 21 тур
КАМАЗ
3 : 0
Тех. поражение
Носта
0 : 1
Рубин-2
Матч завершен
Оренбург
3 : 1
Спартак
Матч завершен
Тюмень
4 : 1
Матч завершен
Волга
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Зенит-Ижевск
1 : 1
Сызрань-2003
Матч завершен
Лада-Тольятти
0 : 0
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 25 тур
Амкар (мол)
4 : 0
Рубин (мол)
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Перу
0 : 0
Мексика
Матч завершен
США. МЛС 2013
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
Канзаc Сити
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2012/2013). группа A, 4 тур
Брюгге
3 : 4
Зюлте-Варегем
Матч завершен