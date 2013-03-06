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    Расписание матчей 06-03-2013

    февраль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Австрия. Бундеслига (2012/2013), 21 тур
    6 марта, среда
    21:30
    Вольфсберг
    1:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    Дания. Супер-Лига (2012/2013), 20 тур
    6 марта, среда
    21:30
    Ольборг
    2:2
    Оденсе
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2013
    6 марта, среда
    23:00
    Марокко
    2:1
    Мали
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 24 тур
    6 марта, среда
    23:45
    Данди
    2:1
    Сент-Миррен
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 1/8 финала, ответный матч
    6 марта, среда
    23:45
    Ювентус
    2:0
    Селтик
    Матч завершен
    6 марта, среда
    23:45
    ПСЖ
    1:1
    Валенсия
    Матч завершен
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