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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Селтик
Ювентус - Селтик: обзор матча 06 марта 2013
Ювентус
06.03.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Селтик
24'
А. Матри
65'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Селтик
73'
Замена
Н. Лассад
️️️️
К. Коммонс
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
А. Пирло
69'
Замена
М. Исла
️️️️
А. Видаль
67'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Видаль
65'
64'
Желтая карточка
Э. Исагирре
Замена
К. Асамоа
️️️️
Ф. Пелузо
59'
52'
Замена
Д. Форрест
️️️️
А. Мэттьюз
46'
Замена
Э. Эмброуз
️️️️
В. Ваньяма
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
24'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
19
Симоне Падоин
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЛЗ
7
Бирам Каял
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
30
Георгиос Самарас
ЛВ
16
Джо Ледли
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
4
Чарли Малгрю
ЦП
15
Крис Коммонс
ПВ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
10
Дилан МакГеох
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
20
Мику
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
15
Барцальи
4
Марроне
13
Пелузо
19
Бонуччи
21
Пирло
8
Погба
23
Видаль
19
Падоин
21
Матри
27
Квальярелла
4-1-2-2-1
17
Форстер
3
Мэттьюз
7
Каял
6
Уилсон
3
Исагирре
16
Ледли
2
Ваньяма
4
Малгрю
15
Коммонс
30
Самарас
88
Хупер
23
Видаль
22
Исла
22
Исла
23
Видаль
13
Пелузо
27
Асамоа
27
Асамоа
13
Пелузо
21
Пирло
15
Джаккерини
15
Джаккерини
21
Пирло
3
Мэттьюз
49
Форрест
49
Форрест
3
Мэттьюз
2
Ваньяма
4
Эмброуз
4
Эмброуз
2
Ваньяма
15
Коммонс
11
Лассад
11
Лассад
15
Коммонс
Остались в запасе
Ювентус
Селтик
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
10
Дилан МакГеох
ЦП
24
Лукаш Залушка
ВР
9
Энтони Стоукс
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
10
Дилан МакГеох
ЦП
24
Лукаш Залушка
ВР
9
Энтони Стоукс
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Ювентус - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Фырат Айдынус
(Стамбул)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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