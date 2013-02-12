Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Ювентус
Селтик - Ювентус: обзор матча 12 февраля 2013
Селтик
12.02.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Ювентус
3'
А. Матри
77'
К. Маркизио
83'
М. Вучинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Ювентус
89'
Желтая карточка
К. Маркизио
86'
Замена
Н. Анелька
️️️️
М. Вучинич
83'
ГОЛ! 0:3!
М. Вучинич
Пас отдал
К. Маркизио
81'
Замена
П. Погба
️️️️
А. Матри
Замена
Б. Каял
️️️️
С. Браун
80'
77'
ГОЛ! 0:2!
К. Маркизио
Пас отдал
А. Матри
Желтая карточка
С. Браун
76'
76'
Желтая карточка
С. Падоин
Замена
Т. Уотт
️️️️
К. Коммонс
73'
69'
Замена
С. Падоин
️️️️
Ф. Пелузо
Замена
А. Мэттьюз
️️️️
М. Лустиг
59'
Желтая карточка
Д. Форрест
42'
37'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Г. Хупер
37'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Пас отдал
Ф. Пелузо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЛЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ПЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
4
Чарли Малгрю
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Скотт Браун
ПП
49
Джеймс Форрест
ПВ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
20
Мику
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Форстер
3
Исагирре
4
Эмброуз
6
Уилсон
23
Лустиг
4
Малгрю
15
Коммонс
2
Ваньяма
8
Браун
49
Форрест
88
Хупер
4-4-2
1
Буффон
19
Бонуччи
13
Пелузо
15
Барцальи
4
Касерес
2
Лихтштайнер
21
Пирло
23
Видаль
10
Маркизио
9
Вучинич
21
Матри
23
Лустиг
3
Мэттьюз
3
Мэттьюз
23
Лустиг
8
Браун
7
Каял
7
Каял
8
Браун
15
Коммонс
32
Уотт
32
Уотт
15
Коммонс
21
Матри
8
Погба
8
Погба
21
Матри
13
Пелузо
19
Падоин
19
Падоин
13
Пелузо
9
Вучинич
39
Анелька
39
Анелька
9
Вучинич
Остались в запасе
Селтик
Ювентус
24
Лукаш Залушка
ВР
16
Джо Ледли
ЦП
20
Мику
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
16
Джо Ледли
ЦП
20
Мику
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Селтик - Ювентус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
Новости команд
Все
Селтик
Ювентус
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+