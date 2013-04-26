Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2013
апрель 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 24 тур
Луч
3 : 2
Байкал
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 26 тур
Волга
1 : 1
Крылья Советов
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 33 тур
Райо Вальекано
2 : 2
Осасуна
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 31 тур
Гройтер Фюрт
2 : 3
Ганновер-96
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 34 тур
Лилль
3 : 3
Сошо
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 26 тур
СКА
0 : 3
Тех. поражение
Алания
1 : 2
МИТОС
Матч завершен
Анжи-2
1 : 0
Ангушт
Матч завершен
Астрахань
1 : 0
Матч завершен
1 : 2
Армавир
Матч завершен
Машук-КМВ
2 : 0
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
0 : 2
Черноморец
Матч завершен
3 : 3
Дружба
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 22 тур
1 : 0
Матч завершен
1 : 3
Авангард
Матч завершен
Локомотив
1 : 2
Сокол
Матч завершен
Зенит
0 : 0
Арсенал
Матч завершен
Подолье
0 : 2
Факел
Матч завершен
Рязань
4 : 1
Матч завершен
Орел
1 : 2
Металлург Л
Матч завершен
Калуга
3 : 0
Витязь
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 26 тур
Локомотив (мол)
1 : 4
Ростов (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
4 : 3
Мордовия (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
2 : 1
Амкар (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 45 тур
Лестер
1 : 2
Уотфорд
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 26 тур
Ворскла
2 : 2
Таврия
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 31 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 1
Антальяспор
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2012/2013). группа D, 5 тур
0 : 0
Серкль Брюгге
Матч отменен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 29 тур
Силькеборг
0 : 1
Эсбьерг
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 32 тур
Херенвен
0 : 4
АЗ Алкмаар
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 27 тур
Эшторил
2 : 1
Брага
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013). группа A, 35 тур
Росс Каунти
1 : 0
Данди Юнайтед
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 25 тур
Дукла
0 : 0
Сигма
Матч завершен
Спарта
2 : 2
Высочина
Матч завершен