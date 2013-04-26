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Расписание матчей 26-04-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
март 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
апрель 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
май 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 24 тур Таблица
26 апреля, 11:30
Луч
3 : 2
Байкал
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 26 тур Таблица
26 апреля, 19:00
Волга
1 : 1
Крылья Советов
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 33 тур Таблица
26 апреля, 23:00
Райо Вальекано
2 : 2
Осасуна
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 31 тур Таблица
26 апреля, 22:30
Гройтер Фюрт
2 : 3
Ганновер-96
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 34 тур Таблица
26 апреля, 22:30
Лилль
3 : 3
Сошо
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 26 тур Таблица
26 апреля, 00:00
СКА
0 : 3
Тех. поражение
26 апреля, 14:00
Алания
1 : 2
МИТОС
Матч завершен
26 апреля, 16:00
Анжи-2
1 : 0
Ангушт
Матч завершен
26 апреля, 17:00
Астрахань
1 : 0
Матч завершен
26 апреля, 17:00
1 : 2
Армавир
Матч завершен
26 апреля, 17:00
Машук-КМВ
2 : 0
Матч завершен
26 апреля, 17:30
Биолог-Новокубанск
0 : 2
Черноморец
Матч завершен
26 апреля, 18:00
3 : 3
Дружба
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 22 тур Таблица
26 апреля, 17:30
1 : 0
Матч завершен
26 апреля, 18:00
1 : 3
Авангард
Матч завершен
26 апреля, 18:00
Локомотив
1 : 2
Сокол
Матч завершен
26 апреля, 18:00
Зенит
0 : 0
Арсенал
Матч завершен
26 апреля, 18:30
Подолье
0 : 2
Факел
Матч завершен
26 апреля, 18:30
Рязань
4 : 1
Матч завершен
26 апреля, 18:30
Орел
1 : 2
Металлург Л
Матч завершен
26 апреля, 19:00
Калуга
3 : 0
Витязь
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 26 тур Таблица
26 апреля, 14:00
Локомотив (мол)
1 : 4
Ростов (мол)
Матч завершен
26 апреля, 14:00
Динамо (мол)
4 : 3
Мордовия (мол)
Матч завершен
26 апреля, 16:30
Ахмат (мол)
2 : 1
Амкар (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 45 тур Таблица
26 апреля, 22:45
Лестер
1 : 2
Уотфорд
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 26 тур Таблица
26 апреля, 20:00
Ворскла
2 : 2
Таврия
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 31 тур Таблица
26 апреля, 21:00
Мерсин Идманюрду
1 : 1
Антальяспор
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2012/2013). группа D, 5 тур Таблица
26 апреля, 22:30
0 : 0
Серкль Брюгге
Матч отменен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 29 тур Таблица
26 апреля, 20:30
Силькеборг
0 : 1
Эсбьерг
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 32 тур Таблица
26 апреля, 22:00
Херенвен
0 : 4
АЗ Алкмаар
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 27 тур Таблица
26 апреля, 23:00
Эшторил
2 : 1
Брага
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013). группа A, 35 тур Таблица
26 апреля, 22:35
Росс Каунти
1 : 0
Данди Юнайтед
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 25 тур Таблица
26 апреля, 20:00
Дукла
0 : 0
Сигма
Матч завершен
26 апреля, 22:15
Спарта
2 : 2
Высочина
Матч завершен
Россия
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