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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Крылья Советов
Волга - Крылья Советов: обзор матча 26 апреля 2013
Волга
26.04.2013, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
37'
А. Каряка (П)
82'
Кабайеро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Крылья Советов
90'
+3
Пенальти не реализован!
Кабайеро
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Кабайеро
81'
Замена
Кабайеро
️️️️
П. Немов
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Саркисов
79'
Замена
Р. Кастелен
️️️️
А. Путило
74'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
Д. Кудряшов
65'
60'
Замена
И. Портнягин
️️️️
С. Корниленко
39'
Желтая карточка
И. Таранов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Каряка
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЛП
19
Адриан Ропотан
ОП
14
Антон Путило
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЛП
21
Станислав Драгун
ОП
5
Петр Немов
ОП
78
Илья Максимов
АП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Ромео Кастелен
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
4
Александр Елисеев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
4-1-4-1
41
Кержаков
2
Кичин
63
Белозеров
24
Польчак
6
Полянин
19
Ропотан
13
Кудряшов
14
Путило
5
Каряка
20
Аджинджал
11
Саркисов
4-2-2-1-1
16
Веремко
4
Ангбва
0
Таранов
25
Амисулашвили
6
Телес
21
Драгун
5
Немов
2
Горо
84
Воробьев
78
Максимов
12
Корниленко
14
Путило
10
Кастелен
10
Кастелен
14
Путило
13
Кудряшов
3
Зайцев
3
Зайцев
13
Кудряшов
11
Саркисов
77
Салугин
77
Салугин
11
Саркисов
12
Корниленко
97
Портнягин
97
Портнягин
12
Корниленко
5
Немов
9
Кабайеро
9
Кабайеро
5
Немов
Остались в запасе
Волга
Крылья Советов
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
0
Матия Дворнекович
ПП
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
4
Александр Елисеев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
0
Матия Дворнекович
ПП
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
4
Александр Елисеев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Волга - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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