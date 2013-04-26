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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Таврия
Ворскла - Таврия: обзор матча 26 апреля 2013
Ворскла
26.04.2013, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Таврия
30'
А. Громов (П)
86'
Е. Будник
34'
С. Назаренко (П)
59'
М. Фещук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Таврия
ГОЛ! 2:2!
Е. Будник
86'
Замена
Е. Будник
️️️️
П. Лагос
85'
84'
Желтая карточка
В. Езерский
83'
Замена
Д. Матвиенко
️️️️
М. Фещук
Желтая карточка
Е. Ткачук
69'
66'
Желтая карточка
В. Павленко
59'
ГОЛ! 1:2!
М. Фещук
Пас отдал
А. Шиндер
Замена
П. Ребенок
️️️️
С. Силюк
46'
Замена
В. Куценко
️️️️
А. Скляр
46'
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Назаренко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Громов
30'
29'
Желтая карточка
О. Гуменюк
29'
Желтая карточка
С. Назаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
15
Селио
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
26
Владислав Павленко
ОП
27
Гомес
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
24
Олег Баранник
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
46
Дмитрий Ярчук
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
56
Сергей Мельник
ЦФ
4-3-1-2
1
Непогодов
33
Лагос
17
Чеснаков
3
Ткачук
4
Даллку
5
Силюк
44
Пердута
6
Скляр
10
Маркоски
28
Громов
11
Кривошеенко
4-2-2-2
13
Кахриман
20
Буссаиди
15
Селио
5
Езерский
40
Путраш
26
Павленко
27
Гомес
30
Гуменюк
9
Назаренко
7
Шиндер
10
Фещук
33
Лагос
11
Будник
11
Будник
33
Лагос
5
Силюк
82
Ребенок
82
Ребенок
5
Силюк
6
Скляр
20
Куценко
20
Куценко
6
Скляр
10
Фещук
11
Матвиенко
11
Матвиенко
10
Фещук
Остались в запасе
Ворскла
Таврия
1
Сергей Долганский
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
19
Юрий Габовда
ЦФ
56
Сергей Мельник
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
46
Дмитрий Ярчук
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Долганский
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
56
Сергей Мельник
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
46
Дмитрий Ярчук
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Ворскла - Таврия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Ворскла
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