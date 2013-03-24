Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
февраль 2013
март 2013
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 21 тур
Анжи (мол)
3 : 1
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2013
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
Канзаc Сити
Матч завершен
Монреаль
1 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Динамо Хьюстон
2 : 1
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Даллас
2 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
Колорадо
Матч завершен
Сан-Хосе
1 : 0
Сиэтл
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Динамо
1 : 2
Химки
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Армавир
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа C, 3 тур
Танзания
3 : 1
Марокко
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа A, 3 тур
Эфиопия
1 : 0
Ботсвана
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа D, 3 тур
Лесото
1 : 1
Замбия
Матч завершен
Гана
4 : 0
Судан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа G, 3 тур
Мозамбик
0 : 0
Гвинея
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа H, 3 тур
Руанда
1 : 2
Мали
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа I, 3 тур
ДР Конго
0 : 0
Ливия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа B, 3 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 3
Кабо-Верде
Тех. поражение
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа J, 3 тур
Либерия
2 : 0
Уганда
Матч завершен