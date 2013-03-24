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Расписание матчей 24-03-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
февраль 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
март 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
апрель 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
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Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 21 тур Таблица
24 марта, 14:00
Анжи (мол)
3 : 1
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2013 Таблица
24 марта, 00:15
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
Канзаc Сити
Матч завершен
24 марта, 00:30
Монреаль
1 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
24 марта, 04:30
Динамо Хьюстон
2 : 1
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
24 марта, 04:30
Даллас
2 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
24 марта, 06:30
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
Колорадо
Матч завершен
24 марта, 06:30
Сан-Хосе
1 : 0
Сиэтл
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
24 марта, 14:00
Динамо
1 : 2
Химки
Матч завершен
24 марта, 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Армавир
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа C, 3 тур Таблица
24 марта, 16:00
Танзания
3 : 1
Марокко
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа A, 3 тур Таблица
24 марта, 17:00
Эфиопия
1 : 0
Ботсвана
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа D, 3 тур Таблица
24 марта, 17:00
Лесото
1 : 1
Замбия
Матч завершен
24 марта, 20:00
Гана
4 : 0
Судан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа G, 3 тур Таблица
24 марта, 17:00
Мозамбик
0 : 0
Гвинея
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа H, 3 тур Таблица
24 марта, 17:30
Руанда
1 : 2
Мали
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа I, 3 тур Таблица
24 марта, 18:30
ДР Конго
0 : 0
Ливия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа B, 3 тур Таблица
24 марта, 20:00
Экваториальная Гвинея
0 : 3
Кабо-Верде
Тех. поражение
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа J, 3 тур Таблица
24 марта, 20:00
Либерия
2 : 0
Уганда
Матч завершен
Россия
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