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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гана - Судан
Гана - Судан: обзор матча 24 марта 2013
Гана
24.03.2013, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа D, 3 тур
4 : 0
Завершен
Судан
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Личные встречи
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Статистика матча Гана - Судан
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
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Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Информация о матче
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