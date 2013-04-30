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март 2013
апрель 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 25 тур
Сахалин
0 : 0
Смена
Матч завершен
Якутия
3 : 0
Матч завершен
Луч
3 : 1
Матч завершен
Динамо Брл
3 : 1
Байкал
Матч завершен
Иртыш
3 : 3
Чита
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 30 тур
Сибирь
1 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Уфа
0 : 2
Урал
Матч завершен
Химки
0 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
Балтика
3 : 0
Енисей
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013), 1/2 финала, ответный матч
Реал
2 : 0
Боруссия Д
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 24 тур
0 : 3
Лада-Тольятти
Тех. поражение
Челябинск
1 : 2
Тюмень
Матч завершен
1 : 1
КАМАЗ
Матч завершен
Динамо Киров
1 : 0
Носта
Матч завершен
1 : 0
Оренбург
Матч завершен
Спартак
0 : 2
Рубин-2
Матч завершен
Сызрань-2003
0 : 2
Волга
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 42 тур
Миллуолл
0 : 0
Кристал Пэлас
Матч завершен