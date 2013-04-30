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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Енисей
Балтика - Енисей: обзор матча 30 апреля 2013
Балтика
30.04.2013, вторник, 20:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
3 : 0
Завершен
Енисей
12'
Д. Сысуев (П)
48'
Д. Сысуев (П)
73'
А. Сальников (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Енисей
89'
Желтая карточка
В. Пьянченко
Замена
М. Волков
️️️️
М. Плопа
80'
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
Д. Сысуев
77'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Сальников
73'
72'
Красная карточка
С. Пятикопов
65'
Замена
С. Алексеев
️️️️
А. Базанов
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Зюзинс
59'
Желтая карточка
А. Зюзинс
55'
54'
Замена
С. Лебамба
️️️️
Л. Буш
Замена
А. Сальников
️️️️
А. Вишняковс
50'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Сысуев
48'
27'
Желтая карточка
Е. Качан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Сысуев
12'
11'
Замена
С. Бородин
️️️️
В. Чадов
9'
Красная карточка
А. Плотников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
33
Максим Волков
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
4-3-3
88
Шелия
23
Васильев
81
Зимулька
3
Плопа
89
Стоцкий
8
Чиркин
17
Зюзинс
20
Вишняковс
15
Скавыш
45
Вотинов
8
Сысуев
4-1-2-1-2
79
Плотников
5
Пятикопов
80
Качан
4
Никитин
18
Круг
15
Фатуллаев
14
Лайзанс
9
Лешонок
7
Буш
11
Базанов
15
Чадов
8
Сысуев
33
Курбанов
33
Курбанов
8
Сысуев
20
Вишняковс
47
Сальников
47
Сальников
20
Вишняковс
3
Плопа
33
Волков
33
Волков
3
Плопа
17
Зюзинс
17
Гацко
17
Гацко
17
Зюзинс
15
Чадов
16
Бородин
16
Бородин
15
Чадов
7
Буш
27
Лебамба
27
Лебамба
7
Буш
11
Базанов
27
Алексеев
27
Алексеев
11
Базанов
Остались в запасе
Балтика
Енисей
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
22
Денис Магадиев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Балтика - Енисей
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Веселов
(Москва)
Стадион:
Балтика
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