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апрель 2013
май 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 27 тур
Смена
0 : 0
Динамо Брл
Матч завершен
Байкал
1 : 2
Якутия
Матч завершен
Сибирь-2
0 : 0
Луч
Матч завершен
3 : 1
Иртыш
Матч завершен
0 : 1
Сахалин
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 26 тур
Носта
3 : 0
Тех. поражение
Волга
1 : 1
Матч завершен
Спартак
3 : 5
Матч завершен
Оренбург
1 : 0
Сызрань-2003
Матч завершен
Зенит-Ижевск
2 : 1
Челябинск
Матч завершен
КАМАЗ
1 : 2
Тюмень
Матч завершен
Рубин-2
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 28 тур
Спартак М (мол)
3 : 1
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
5 : 1
Мордовия (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 1/2 финала, первый матч
Лестер
1 : 0
Уотфорд
Матч завершен
США. МЛС 2013
Ди Си Юнайтед
0 : 4
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Канзаc Сити
0 : 1
Сиэтл
Матч завершен
Даллас
1 : 1
Портленд
Матч завершен
Сан-Хосе
2 : 1
Торонто
Матч завершен
США. МЛС 2013. группа Восточная конференция
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
Монреаль
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2012/2013), 31 тур
Серветт
2 : 0
Тун
Матч завершен