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май 2013
июнь 2013
Молодежный чемпионат Европы 2013. группа A, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
0 : 1
Италия (мол.)
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 33 тур
Смена
0 : 2
Матч завершен
Сахалин
3 : 2
Луч
Матч завершен
2 : 1
Сибирь-2
Матч завершен
Байкал
2 : 4
Чита
Матч завершен
Динамо Брл
1 : 1
Иртыш
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 34 тур
СКА
0 : 3
Алания
Тех. поражение
0 : 0
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Машук-КМВ
1 : 1
Анжи-2
Матч завершен
1 : 1
Астрахань
Матч завершен
Дружба
1 : 1
МИТОС
Матч завершен
0 : 1
Ангушт
Матч завершен
0 : 2
Черноморец
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 30 тур
4 : 0
Локомотив
Матч завершен
1 : 1
Авангард
Матч завершен
0 : 3
Сокол
Матч завершен
Металлург Л
1 : 5
Арсенал
Матч завершен
Рязань
1 : 2
Подолье
Матч завершен
Калуга
1 : 2
Зенит
Матч завершен
Орел
1 : 2
Матч завершен
Витязь
2 : 4
Факел
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 32 тур
0 : 3
Сызрань-2003
Тех. поражение
Челябинск
4 : 1
Рубин-2
Матч завершен
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Зенит-Ижевск
1 : 1
Оренбург
Матч завершен
КАМАЗ
2 : 3
Носта
Матч завершен
Тюмень
5 : 1
Спартак
Матч завершен
Евро-2015. Отборочные матчи (2013/2014). группа 2
0 : 3
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Экваториальная Гвинея
0 : 1
Того
Матч завершен
Дания
2 : 1
Грузия
Матч завершен
Уругвай
1 : 0
Франция
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа F, 4 тур
Малави
0 : 0
Намибия
Матч завершен
Кения
0 : 1
Нигерия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013), 6 тур
Ямайка
0 : 1
Мексика
Матч завершен