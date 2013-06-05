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Расписание матчей 05-06-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
май 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
июнь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
июль 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Молодежный чемпионат Европы 2013. группа A, 1 тур Таблица
5 июня, 20:00
2 : 2
Матч завершен
5 июня, 22:30
0 : 1
Италия (мол.)
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 33 тур Таблица
5 июня, 11:30
Смена
0 : 2
Матч завершен
5 июня, 11:30
Сахалин
3 : 2
Луч
Матч завершен
5 июня, 13:00
2 : 1
Сибирь-2
Матч завершен
5 июня, 13:30
Байкал
2 : 4
Чита
Матч завершен
5 июня, 15:30
Динамо Брл
1 : 1
Иртыш
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 34 тур Таблица
5 июня, 00:00
СКА
0 : 3
Алания
Тех. поражение
5 июня, 18:00
0 : 0
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
5 июня, 18:00
Машук-КМВ
1 : 1
Анжи-2
Матч завершен
5 июня, 18:00
1 : 1
Астрахань
Матч завершен
5 июня, 18:00
Дружба
1 : 1
МИТОС
Матч завершен
5 июня, 18:00
0 : 1
Ангушт
Матч завершен
5 июня, 18:00
0 : 2
Черноморец
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 30 тур Таблица
5 июня, 16:00
4 : 0
Локомотив
Матч завершен
5 июня, 17:00
1 : 1
Авангард
Матч завершен
5 июня, 18:00
0 : 3
Сокол
Матч завершен
5 июня, 18:00
Металлург Л
1 : 5
Арсенал
Матч завершен
5 июня, 18:30
Рязань
1 : 2
Подолье
Матч завершен
5 июня, 19:00
Калуга
1 : 2
Зенит
Матч завершен
5 июня, 19:00
Орел
1 : 2
Матч завершен
5 июня, 19:00
Витязь
2 : 4
Факел
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 32 тур Таблица
5 июня, 00:00
0 : 3
Сызрань-2003
Тех. поражение
5 июня, 13:00
Челябинск
4 : 1
Рубин-2
Матч завершен
5 июня, 17:00
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
5 июня, 18:00
Зенит-Ижевск
1 : 1
Оренбург
Матч завершен
5 июня, 18:00
КАМАЗ
2 : 3
Носта
Матч завершен
5 июня, 18:00
Тюмень
5 : 1
Спартак
Матч завершен
Евро-2015. Отборочные матчи (2013/2014). группа 2
5 июня, 00:00
0 : 3
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
5 июня, 19:00
Экваториальная Гвинея
0 : 1
Того
Матч завершен
5 июня, 22:15
Дания
2 : 1
Грузия
Матч завершен
5 июня, 23:00
Уругвай
1 : 0
Франция
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа F, 4 тур Таблица
5 июня, 16:30
Малави
0 : 0
Намибия
Матч завершен
5 июня, 17:00
Кения
0 : 1
Нигерия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013), 6 тур Таблица
5 июня, 05:30
Ямайка
0 : 1
Мексика
Матч завершен
Россия
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