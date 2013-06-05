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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Франция
Уругвай - Франция: обзор матча 05 июня 2013
Уругвай
05.06.2013, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уругвай - Франция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
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Аргентина
1 : 2
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 6
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 1
27.06.2026
Испания
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Лига наций, 6 тур
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15.11.2026
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Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
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Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
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