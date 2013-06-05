Введите ваш ник на сайте
Металлург Л - Арсенал: обзор матча 05 июня 2013

Металлург Л
05.06.2013, среда, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 30 тур
1 : 5
Завершен
Арсенал
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Металлург Л - Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
«Чайка» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2025
Вчера, 17:50
«Чайка» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.10
23 августа, 07:32
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
18 августа, 08:54
«Арсенал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
16 августа, 17:50
Бакаев определил лучший этап в карьере – он был не в «Спартаке»
15 августа, 20:57
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
18 августа, 08:54
Игроки «Спартака» и ЦСКА перешли в клуб Второй лиги
16 июля, 13:30
Прогноз на точный счет матча «Родина-М» – «Металлург Липецк»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
14 июня, 12:17
Подробности тяжелой ситуации в «Химках»
29 мая, 16:11
Прогноз на точный счет матча «Металлург Липецк» – «Орел»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
23 мая, 12:50
Больше новостей
Последние матчи
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Металлург Л
1 : 0
24.08.2025
Арсенал-2
Россия. Кубок, 2 раунд
Спартак Т
2 : 1
19.08.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Динамо СПб
2 : 2
16.08.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Металлург Л
3 : 0
09.08.2025
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Металлург Л
2 : 0
02.08.2025
Ротор-2
