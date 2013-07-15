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июнь 2013
июль 2013
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 1 тур
Ростов
2 : 1
Ахмат
Матч завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013. группа A, 3 тур
Мартиника
1 : 3
Мексика
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 1 тур
Тосно
3 : 3
Зенит-2
Матч завершен
2 : 0
Вологда
Матч завершен
2 : 0
Спартак К
Матч завершен
2 : 2
Химки
Матч завершен
ЦРФСО
1 : 2
Волга
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
1 : 3
Текстильщик
Матч завершен
Строгино
0 : 3
Торпедо Вл
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 1 тур
Амкар (мол)
1 : 0
Томь (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
1 : 0
Спартак М (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2013
Ванкувер Уайткепс
3 : 1
Чикаго Файр
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 1 тур
Металлист
1 : 0
Металлург
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
0 : 3
Фулхэм
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 7 тур
Васко да Гама
0 : 1
Фламенго
Матч завершен
Крузейро
3 : 0
Наутико
Матч завершен