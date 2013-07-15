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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Металлург
Металлист - Металлург: обзор матча 15 июля 2013
Металлист
15.07.2013, понедельник, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
77'
М. Девич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Металлург
Замена
С. Пшеничных
️️️️
Марлос
90'
+3
84'
Замена
Александре
️️️️
В. Димитров
81'
Замена
Д. Голайдо
️️️️
Н. Морозюк
80'
Замена
М. Дегтярёв
️️️️
Г. Нельсон
ГОЛ! 1:0!
М. Девич
Пас отдал
Х. Соса
77'
Замена
Эдмар
️️️️
О. Красноперов
75'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
С. Бланко
59'
Желтая карточка
С. Бланко
51'
50'
Желтая карточка
В. Полевой
40'
Желтая карточка
Г. Нельсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
90
Данило
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
55
Александр Нойок
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
35
Евгений Трояновский
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
14
Александре
ЦП
4-4-1-1
29
Горяинов
6
Азеведо
18
Гуйе
4
Березовчук
3
Вильягра
7
Соса
29
Бланко
32
Красноперов
19
Торрес
10
Марлос
32
Девич
3-5-1-1
79
Панькив
4
Прийма
44
Чечер
14
Полевой
90
Данило
8
Нельсон
19
Мкртчян
6
Морозюк
10
Лазич
18
Димитров
18
Мораес
10
Марлос
19
Пшеничных
19
Пшеничных
10
Марлос
32
Красноперов
8
Эдмар
8
Эдмар
32
Красноперов
29
Бланко
9
Кристальдо
9
Кристальдо
29
Бланко
8
Нельсон
9
Дегтярёв
9
Дегтярёв
8
Нельсон
6
Морозюк
84
Голайдо
84
Голайдо
6
Морозюк
18
Димитров
14
Александре
14
Александре
18
Димитров
Остались в запасе
Металлист
Металлург
55
Александр Нойок
ОП
46
Артем Радченко
ЦФ
81
Владимир Дишленкович
ВР
5
Олег Шелаев
ОП
35
Евгений Трояновский
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
46
Артем Радченко
ЦФ
81
Владимир Дишленкович
ВР
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
35
Евгений Трояновский
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Металлист - Металлург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Металлург
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