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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 15 июля 2013
Ростов
15.07.2013, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
88'
А. Дзюба (П)
90+1'
А. Дзюба
71'
Аилтон (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Ахмат
ГОЛ! 2:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Джано
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Дзюба
88'
86'
Замена
Ж. Лежар
️️️️
М. Макушевски
Желтая карточка
А. Шешуков
81'
78'
Замена
Кану
️️️️
И. Лебеденко
77'
Желтая карточка
М. Макушевски
71'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Аилтон
Желтая карточка
С. Плетикоса
70'
Замена
И. Худобяк
️️️️
А. Гацкан
67'
Замена
Джано
️️️️
Д. Полоз
59'
36'
Желтая карточка
Адилсон
33'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Р. Уциев
32'
Травма
Р. Уциев
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
31'
Желтая карточка
А. Гацкан
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЛП
19
Олег Иванов
ОП
21
Адилсон
ОП
17
Мацей Макушевски
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
7
Джано
АП
23
Неманья Николич
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
30
Жонатан Лежар
ЦП
10
Кану
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
5
Лоло
19
Салата
0
Дьяков
7
Агаларов
7
Шешуков
8
Гацкан
8
Канга
2
Калачев
7
Полоз
22
Дзюба
4-2-2-2
1
Городов
40
Уциев
40
Ояла
5
Феррейра
30
Кудряшов
19
Иванов
21
Адилсон
17
Макушевски
22
Пирис
9
Аилтон
10
Лебеденко
8
Гацкан
16
Худобяк
16
Худобяк
8
Гацкан
7
Полоз
7
Джано
7
Джано
7
Полоз
40
Уциев
33
Ятченко
33
Ятченко
40
Уциев
17
Макушевски
30
Лежар
30
Лежар
17
Макушевски
10
Лебеденко
10
Кану
10
Кану
10
Лебеденко
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
23
Неманья Николич
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
31
Ярослав Годзюр
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
16
Ян Голенда
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Ростов - Ахмат
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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