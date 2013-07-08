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июнь 2013
июль 2013
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013. группа A, 1 тур
Канада
0 : 1
Мартиника
Матч завершен
Мексика
1 : 2
Панама
Матч завершен
США. МЛС 2013
Коламбус
1 : 0
Портленд
Матч завершен
Монреаль
1 : 1
Матч завершен
Колорадо
0 : 0
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
Даллас
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
ЦСКА
0 : 0
Волга
Матч завершен
Ростов
4 : 0
Матч завершен
Магдебург
0 : 3
Боруссия Д
Матч завершен
Зимбру
0 : 3
Томь
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 16 тур
Динамо
1 : 1
Шахтер
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 6 тур
Ботафого
1 : 0
Флуминенсе
Матч завершен
Атлетико Минейро
3 : 2
Крисиума
Матч завершен