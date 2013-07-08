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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Волга
ЦСКА - Волга: обзор матча 08 июля 2013
ЦСКА
08.07.2013, понедельник, 17:30
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Волга
79'
Замена
М. Плешан
️️️️
Р. Концедалов
79'
Замена
М. Дворнекович
️️️️
А. Каряка
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Дзагоев
66'
Замена
Т. Нецид
️️️️
В. Лав
66'
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Муса
66'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
С. Цубер
66'
Замена
Э. Рахимич
️️️️
П. Вернблум
66'
Замена
В. Васин
️️️️
С. Игнашевич
66'
58'
Замена
А. Ропотан
️️️️
А. Шуленин
55'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
Леандро
46'
Замена
В. Бордиян
️️️️
Д. Колодин
46'
Замена
И. Абаев
️️️️
А. Нигматуллин
Замена
Г. Миланов
️️️️
К. Хонда
46'
Замена
К. Набабкин
️️️️
А. Березуцкий
46'
Замена
С. Чепчугов
️️️️
И. Акинфеев
46'
Желтая карточка
П. Вернблум
36'
32'
Желтая карточка
А. Шуленин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
31
Леандро
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
19
Вернблум
7
Цубер
66
Дзагоев
3
Хонда
7
Муса
19
Вагнер Лав
4-5-1
25
Нигматуллин
6
Полянин
8
Колодин
24
Польчак
4
Булгару
31
Леандро
14
Путило
9
Шуленин
5
Каряка
11
Концедалов
39
Даниленко
66
Дзагоев
22
Ефремов
22
Ефремов
66
Дзагоев
35
Акинфеев
1
Чепчугов
1
Чепчугов
35
Акинфеев
4
Игнашевич
5
Васин
5
Васин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Березуцкий
7
Цубер
11
Гонсалес
11
Гонсалес
7
Цубер
19
Вернблум
25
Рахимич
25
Рахимич
19
Вернблум
7
Муса
10
Мамаев
10
Мамаев
7
Муса
3
Хонда
17
Миланов
17
Миланов
3
Хонда
19
Вагнер Лав
15
Нецид
15
Нецид
19
Вагнер Лав
25
Нигматуллин
31
Абаев
31
Абаев
25
Нигматуллин
8
Колодин
37
Бордиян
37
Бордиян
8
Колодин
11
Концедалов
23
Плешан
23
Плешан
11
Концедалов
9
Шуленин
19
Ропотан
19
Ропотан
9
Шуленин
5
Каряка
0
Дворнекович
0
Дворнекович
5
Каряка
31
Леандро
21
Бибилов
21
Бибилов
31
Леандро
Остались в запасе
ЦСКА
Волга
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Копылов
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
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