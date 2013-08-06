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июль 2013
август 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 4 тур
Сахалин
1 : 0
Смена
Матч завершен
Якутия
2 : 1
Чита
Матч завершен
1 : 0
Сибирь-2
Матч завершен
Байкал
1 : 1
Иртыш
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014), 3 раунд, ответный матч
Маккаби
3 : 3
Базель
Матч завершен
ФКСБ
1 : 1
Динамо Тб
Матч завершен
Скендербеу
3 : 2
Шахтер
Матч завершен
Марибор
0 : 0
АПОЭЛ
Матч завершен
Фенербахче
3 : 1
Зальцбург
Матч завершен
Партизан
0 : 1
Лудогорец
Матч завершен
Грассхоппер
0 : 1
Лион
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
АИК
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Норвич Сити
1 : 1
Реал Сосьедад
Матч завершен
Рейнджерс
1 : 1
Ньюкасл
Матч завершен
Альмерия
1 : 1
Гранада
Матч завершен