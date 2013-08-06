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Расписание матчей
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ФКСБ - Динамо Тб
ФКСБ - Динамо Тб: обзор матча 06 августа 2013
ФКСБ
06.08.2013, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Динамо Тб
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Матчи команд
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- : -
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4 : 1
24.10.2026
Рапид
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Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
- : -
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Динамо Бт
1 : 0
11.10.2026
Динамо Тб
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