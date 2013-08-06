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Лига чемпионов 2026/2027
Грассхоппер - Лион
Грассхоппер - Лион: обзор матча 06 августа 2013
Грассхоппер
06.08.2013, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Лион
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Личные встречи
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Статистика матча Грассхоппер - Лион
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Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
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Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
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