Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2013
сентябрь 2013
Россия. ФНЛ (2013/2014), 12 тур
Сочи
0 : 3
Нефтехимик
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 7 тур
Вальядолид
2 : 2
Малага
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 7 тур
Аугсбург
2 : 2
Боруссия М
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 16 тур
1 : 0
Торпедо Вл
Матч завершен
Вологда
1 : 0
Спартак К
Матч завершен
Знамя Труда
1 : 1
Волга
Матч завершен
Коломна
0 : 1
Химки
Матч завершен
2 : 1
Текстильщик
Матч завершен
ЦРФСО
2 : 1
Зенит-2
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
0 : 0
Тосно
Матч завершен
Строгино
2 : 3
Псков
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 11 тур
Зенит (мол)
3 : 1
Спартак М (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
2 : 1
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 9 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
Блэкпул
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 6 тур
Бурсаспор
0 : 0
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 10 тур
Виборг
2 : 0
Вестсьелланд
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 6 тур
Порту
1 : 0
Витория Гимараеш
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 10 тур
Высочина
1 : 2
Виктория
Матч завершен