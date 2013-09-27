Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 27 сентября 2013
Аугсбург
27.09.2013, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
27'
А. Хан
88'
А. Милик
33'
М. Крузе
71'
Б. Хргота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия М
90'
+3
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Раффаэл
89'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Х. Аранго
ГОЛ! 2:2!
А. Милик
Пас отдал
А. Хан
88'
86'
Желтая карточка
М. тер Стеген
Замена
К. Фогт
️️️️
Т. Вернер
86'
Замена
А. Милик
️️️️
Х. Алтынтоп
76'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Я. Моравек
76'
73'
Желтая карточка
Б. Хргота
71'
ГОЛ! 1:2!
Б. Хргота
Пас отдал
М. Крузе
68'
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
Желтая карточка
А. Хан
66'
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Крузе
Пас отдал
Х. Нордтвейт
Желтая карточка
П. Верхаг
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Хан
Пас отдал
Т. Вернер
27'
5'
Желтая карточка
М. Штранцль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-3-2-1
13
Маннингер
24
Клаван
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
22
Озтрзолек
17
Вернер
30
Моравек
10
Байер
7
Алтынтоп
28
Хан
13
Мельдерс
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
18
Домингес
6
Нордтвейт
24
Янчке
39
Штранцль
23
Крамер
17
Вендт
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
17
Вернер
7
Фогт
7
Фогт
17
Вернер
30
Моравек
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
30
Моравек
7
Алтынтоп
30
Милик
30
Милик
7
Алтынтоп
11
Раффаэл
4
Брауверс
4
Брауверс
11
Раффаэл
18
Аранго
26
де Йонг
26
де Йонг
18
Аранго
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
20
Ронни Филп
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Боруссия М
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+