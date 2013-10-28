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Расписание матчей 28-10-2013

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09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
сентябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
октябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
ноябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 14 тур Таблица
28 октября, 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Анжи
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 19 тур Таблица
28 октября, 15:00
3 : 1
Матч завершен
28 октября, 17:30
Зенит
1 : 1
Спартак-2
Матч завершен
28 октября, 18:00
Авангард
2 : 3
Динамо Бр
Матч завершен
28 октября, 18:30
Калуга
3 : 3
Подолье
Матч завершен
28 октября, 19:00
Факел
1 : 1
Орел
Матч завершен
28 октября, 19:00
Витязь
2 : 1
Тамбов
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 18 тур Таблица
28 октября, 12:00
2 : 0
Спартак
Матч завершен
28 октября, 13:00
Носта
2 : 2
Лада-Тольятти
Матч завершен
28 октября, 15:00
КАМАЗ
0 : 1
Челябинск
Матч завершен
28 октября, 18:00
Волга
0 : 1
Сызрань-2003
Матч завершен
28 октября, 18:00
Зенит-Ижевск
0 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 13 тур Таблица
28 октября, 23:45
Брайтон
1 : 1
Уотфорд
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
28 октября, 19:00
Иордания
1 : 0
Нигерия
Матч завершен
США. МЛС 2013. группа Восточная конференция Таблица
28 октября, 01:00
Нью-Йорк Ред Буллз
5 : 2
Чикаго Файр
Матч завершен
США. МЛС 2013 Таблица
28 октября, 04:00
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
Колорадо
Матч завершен
28 октября, 05:00
Сиэтл
1 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 9 тур Таблица
28 октября, 22:00
Касымпаша
3 : 2
Трабзонспор
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 31 тур Таблица
28 октября, 00:30
Флуминенсе
2 : 3
Витория
Матч завершен
28 октября, 00:30
Наутико
0 : 2
Гойас
Матч завершен
28 октября, 00:30
Коритиба
4 : 0
Гремио
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 9 тур Таблица
28 октября, 21:30
Панетоликос
4 : 0
АЕЛ
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 13 тур Таблица
28 октября, 22:30
Эсбьерг
0 : 2
Орхус
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 8 тур Таблица
28 октября, 00:15
Маритиму
1 : 3
Эшторил
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 12 тур Таблица
28 октября, 21:00
Слован
1 : 1
Спарта
Матч завершен
Россия
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