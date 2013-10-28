Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2013
октябрь 2013
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 14 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Анжи
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 19 тур
3 : 1
Матч завершен
Зенит
1 : 1
Спартак-2
Матч завершен
Авангард
2 : 3
Динамо Бр
Матч завершен
Калуга
3 : 3
Подолье
Матч завершен
Факел
1 : 1
Орел
Матч завершен
Витязь
2 : 1
Тамбов
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 18 тур
2 : 0
Спартак
Матч завершен
Носта
2 : 2
Лада-Тольятти
Матч завершен
КАМАЗ
0 : 1
Челябинск
Матч завершен
Волга
0 : 1
Сызрань-2003
Матч завершен
Зенит-Ижевск
0 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 13 тур
Брайтон
1 : 1
Уотфорд
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Иордания
1 : 0
Нигерия
Матч завершен
США. МЛС 2013. группа Восточная конференция
Нью-Йорк Ред Буллз
5 : 2
Чикаго Файр
Матч завершен
США. МЛС 2013
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
Колорадо
Матч завершен
Сиэтл
1 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 9 тур
Касымпаша
3 : 2
Трабзонспор
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 31 тур
Флуминенсе
2 : 3
Витория
Матч завершен
Наутико
0 : 2
Гойас
Матч завершен
Коритиба
4 : 0
Гремио
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 9 тур
Панетоликос
4 : 0
АЕЛ
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 13 тур
Эсбьерг
0 : 2
Орхус
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 8 тур
Маритиму
1 : 3
Эшторил
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 12 тур
Слован
1 : 1
Спарта
Матч завершен