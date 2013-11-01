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октябрь 2013
ноябрь 2013
Испания. Примера (2013/2014), 11 тур
Атлетик
2 : 2
Эльче
Матч завершен
Бетис
0 : 0
Леванте
Матч завершен
Барселона
1 : 0
Эспаньол
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 11 тур
Боруссия Д
6 : 1
Штутгарт
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 12 тур
ПСЖ
4 : 0
Лорьян
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 21 тур
Дружба
2 : 0
Краснодар-2
Матч завершен
Астрахань
1 : 1
Матч завершен
Алания
1 : 0
Анжи-2
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
0 : 3
Волгарь
Матч завершен
1 : 2
Черноморец
Матч завершен
Витязь
0 : 0
МИТОС
Матч завершен
Машук-КМВ
2 : 2
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Армавир
2 : 2
Терек-2
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 15 тур
0 : 2
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
5 : 1
Томь (мол)
Матч завершен
Зенит (мол)
3 : 0
Амкар (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 14 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
Барнсли
Матч завершен
США. МЛС 2013, 1 раунд
Динамо Хьюстон
3 : 0
Монреаль
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 15 тур
Волынь
2 : 0
Шахтер
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 10 тур
Галатасарай
2 : 1
Коньяспор
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 14 тур
Сендерийск
1 : 3
Рандерс
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 12 тур
Ваалвейк
3 : 0
НАК Бреда
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 13 тур
Виктория
6 : 1
Яблонец
Матч завершен