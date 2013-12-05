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    Расписание матчей 05-12-2013

    ноябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 19 тур
    5 декабря, четверг
    15:00
    Зенит (мол)
    6:1
    Урал (мол)
    Матч завершен
    5 декабря, четверг
    18:00
    Краснодар (мол)
    1:1
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2013/2014), 4 раунд
    5 декабря, четверг
    23:59
    Сампдория
    4:1
    Верона
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2013/2014), 16 тур
    5 декабря, четверг
    23:59
    Лион
    1:1
    Тулуза
    Матч завершен
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