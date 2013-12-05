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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
Краснодар (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 05 декабря 2013
Краснодар (мол)
05.12.2013, четверг, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
13'
Н. Чхапелия
23'
Д. Масютин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
Е. Андриенко
️️️️
И. Борисов
90'
Замена
А. Лузин
️️️️
Д. Кузьмичёв
89'
87'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
Замена
Н. Огурцов
️️️️
Н. Чхапелия
83'
78'
Замена
Н. Титов
️️️️
Ю. Бавин
71'
Замена
В. Борзых
️️️️
С. Георгиевский
65'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
А. Головин
57'
Замена
А. Макаров
️️️️
М. Мартусевич
Замена
И. Жигулев
️️️️
В. Чуперка
46'
Замена
Д. Горячкин
️️️️
В. Ермаков
46'
Желтая карточка
Н. Чхапелия
33'
25'
Желтая карточка
Н. Дергачев
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Масютин
ГОЛ! 1:0!
Н. Чхапелия
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
58
Павел Крыжевских
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Александр Головин
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
37
Александр Лузин
ЦЗ
41
Евгений Андриенко
ЦП
82
Николай Огурцов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
ЦСКА (мол)
49
Никита Титов
ЦП
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
2-1-5-2
45
Ермаков
15
Кузьмичёв
46
Гамалян
5
Морозов
7
Чхапелия
96
Борисов
21
Ахриев
92
Чуперка
58
Крыжевских
27
Комличенко
88
Болов
4-2-2-2
71
Ревякин
25
Масютин
2
Янзин
23
Чернов
17
Котов
24
Мартусевич
40
Бавин
13
Георгиевский
10
Головин
10
Амбарцумян
11
Дергачев
96
Борисов
41
Андриенко
41
Андриенко
96
Борисов
7
Чхапелия
82
Огурцов
82
Огурцов
7
Чхапелия
15
Кузьмичёв
37
Лузин
37
Лузин
15
Кузьмичёв
45
Ермаков
61
Горячкин
61
Горячкин
45
Ермаков
92
Чуперка
10
Жигулев
10
Жигулев
92
Чуперка
40
Бавин
49
Титов
49
Титов
40
Бавин
10
Головин
31
Литвинов
31
Литвинов
10
Головин
13
Георгиевский
21
Борзых
21
Борзых
13
Георгиевский
24
Мартусевич
11
Макаров
11
Макаров
24
Мартусевич
Остались в запасе
Краснодар (мол)
ЦСКА (мол)
Главный тренер
Артур Оленин
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Артур Оленин
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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