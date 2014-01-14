Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
декабрь 2013
январь 2014
Франция. Кубок Лиги (2013/2014), 1/4 финала
Бордо
1 : 3
ПСЖ
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 19 тур
Вильярреал
5 : 1
Реал Сосьедад
Матч завершен
Англия. Кубок (2013/2014), 3 раунд
Бирмингем Сити
3 : 0
Бристоль Роверс
Матч завершен
Чарльтон
2 : 2
Оксфорд
Матч завершен
Борнмут
4 : 1
Бертон Альбион
Матч завершен
Англия. Кубок (2013/2014), 3 раунд, повторный матч
Уотфорд
2 : 0
Бристоль Сити
Матч завершен
Питерборо Юнайтед
2 : 3
Киддерминстер
Матч завершен
Милтон Кинс Донс
1 : 3
Уиган Атлетик
Матч завершен
Фулхэм
3 : 0
Норвич Сити
Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
Маклсфилд Таун
Матч завершен
Престон
3 : 2
Ипсвич Таун
Матч завершен
Плимут Аргайл
2 : 3
Порт Вейл
Матч завершен
Италия. Кубок (2013/2014), 1/8 финала
Лацио
2 : 1
Парма
Матч завершен
Испания. Кубок (2013/2014), 1/8 финала, ответный матч
Альмерия
0 : 2
Расинг
Матч завершен
Франция. Кубок (2013/2014), 1/32 финала
1 : 1
Сент-Этьен
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Бохум
1 : 2
Боруссия Д
Матч завершен
Аякс
2 : 1
Штутгарт
Матч завершен
Базель
0 : 1
Айнтрахт
Матч завершен
Кайрат
0 : 3
Гамбург
Матч завершен
Нюрнберг
5 : 1
ФКСБ
Матч завершен