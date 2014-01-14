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Расписание матчей 14-01-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
декабрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
январь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
февраль 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
Предыдущий день Следующий день
Франция. Кубок Лиги (2013/2014), 1/4 финала
14 января, 23:59
Бордо
1 : 3
ПСЖ
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 19 тур Таблица
14 января, 01:00
Вильярреал
5 : 1
Реал Сосьедад
Матч завершен
Англия. Кубок (2013/2014), 3 раунд
14 января, 23:45
Бирмингем Сити
3 : 0
Бристоль Роверс
Матч завершен
14 января, 23:45
Чарльтон
2 : 2
Оксфорд
Матч завершен
14 января, 23:45
Борнмут
4 : 1
Бертон Альбион
Матч завершен
Англия. Кубок (2013/2014), 3 раунд, повторный матч
14 января, 23:45
Уотфорд
2 : 0
Бристоль Сити
Матч завершен
14 января, 23:45
Питерборо Юнайтед
2 : 3
Киддерминстер
Матч завершен
14 января, 23:45
Милтон Кинс Донс
1 : 3
Уиган Атлетик
Матч завершен
14 января, 23:45
Фулхэм
3 : 0
Норвич Сити
Матч завершен
14 января, 23:45
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
Маклсфилд Таун
Матч завершен
14 января, 23:45
Престон
3 : 2
Ипсвич Таун
Матч завершен
14 января, 23:45
Плимут Аргайл
2 : 3
Порт Вейл
Матч завершен
Италия. Кубок (2013/2014), 1/8 финала
14 января, 23:59
Лацио
2 : 1
Парма
Матч завершен
Испания. Кубок (2013/2014), 1/8 финала, ответный матч
14 января, 22:30
Альмерия
0 : 2
Расинг
Матч завершен
Франция. Кубок (2013/2014), 1/32 финала
14 января, 21:30
1 : 1
Сент-Этьен
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
14 января, 19:00
Бохум
1 : 2
Боруссия Д
Матч завершен
14 января, 19:00
Аякс
2 : 1
Штутгарт
Матч завершен
14 января, 19:00
Базель
0 : 1
Айнтрахт
Матч завершен
14 января, 20:30
Кайрат
0 : 3
Гамбург
Матч завершен
14 января, 21:00
Нюрнберг
5 : 1
ФКСБ
Матч завершен
Россия
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