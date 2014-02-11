Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
январь 2014
февраль 2014
Россия. Кубок ФНЛ 2014. группа B, 1 тур
Химик
0 : 1
Торпедо
Матч завершен
Шинник
1 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 26 тур
Кардифф
0 : 0
Астон Вилла
Матч завершен
Халл Сити
0 : 1
Саутгемптон
Матч завершен
Вест Хэм
2 : 0
Норвич Сити
Матч завершен
Вест Бромвич
1 : 1
Челси
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 23 тур
Сельта
0 : 0
Атлетик
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 22 тур
Тулуза
1 : 3
Бастия
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
Уиган Атлетик
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
Ноттингем Форест
Матч завершен
Брайтон
1 : 0
Лидс
Матч завершен
Уотфорд
1 : 0
Бирмингем Сити
Матч завершен
Йовил
1 : 1
Миллуолл
Матч завершен
Болтон
0 : 1
Бернли
Матч завершен
Италия. Кубок (2013/2014), 1/2 финала, ответный матч
Фиорентина
2 : 0
Удинезе
Матч завершен
Испания. Кубок (2013/2014), 1/2 финала, ответный матч
Атлетико
0 : 2
Реал
Матч завершен
Германия. Кубок (2013/2014), 1/4 финала
Айнтрахт
0 : 1
Боруссия Д
Матч завершен
Франция. Кубок (2013/2014), 1/8 финала
1 : 0
Монпелье
Матч завершен
Анжер
4 : 2
Серкль Атлетик
Матч завершен
Лилль
3 : 3
Кан
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 15 тур
Касымпаша
0 : 3
Бешикташ
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Петролул
Матч завершен
Зенит
1 : 2
Слован
Матч завершен
Крылья Советов
0 : 1
Заря
Матч завершен
Днепр
1 : 1
Рубин
Матч завершен
Спартак
2 : 1
Мидтьюлланд
Матч завершен