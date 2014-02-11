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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетик
Сельта - Атлетик: обзор матча 11 февраля 2014
Сельта
11.02.2014, вторник, 01:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетик
90'
Замена
А. Ираола
️️️️
А. Эррера
Замена
М. Бермехо
️️️️
Шарлес
82'
78'
Желтая карточка
А. Эррера
75'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
66'
Замена
К. Сола
️️️️
А. Адурис
Замена
Нолито
️️️️
А. Лопес
64'
Замена
А. Фернандес
️️️️
С. Мина
55'
Желтая карточка
С. Мина
50'
33'
Желтая карточка
А. Итурраспе
23'
Желтая карточка
М. Рико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
3
Нолито
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-3-1-2
13
Родригес
17
Кастро
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
12
Рафинья
14
Лопес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
19
Шарлес
77
Мина
3-5-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
18
Баленсиага
21
Эррера
8
Итурраспе
18
Гурпеги
17
Рико
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
77
Мина
17
Фернандес
17
Фернандес
77
Мина
14
Лопес
3
Нолито
3
Нолито
14
Лопес
19
Шарлес
9
Бермехо
9
Бермехо
19
Шарлес
21
Эррера
51
Ираола
51
Ираола
21
Эррера
20
Адурис
9
Сола
9
Сола
20
Адурис
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
Остались в запасе
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Сельта - Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Балаидос
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