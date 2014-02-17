январь 2014
февраль 2014
Россия. Кубок ФНЛ 2014, 3 тур, группа B
Товарищеские матчи 2014
17 февраля, понедельник
19:00
Матч завершен
17 февраля, понедельник
19:00
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 21 тур
17 февраля, понедельник
21:00
Матч завершен
17 февраля, понедельник
22:00
Матч завершен
17 февраля, понедельник
22:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 25 тур
Англия. Кубок (2013/2014), 1/8 финала
Италия. Серия А (2013/2014), 24 тур
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 19 тур