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    Расписание матчей 17-02-2014

    январь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
    март 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Кубок ФНЛ 2014, 3 тур, группа B
    17 февраля, понедельник
    13:00
    Шинник
    1:2
    Торпедо
    Матч завершен
    17 февраля, понедельник
    17:00
    СКА-Хабаровск
    0:0
    Химик
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2014
    17 февраля, понедельник
    17:00
    ЦСКА
    2:1
    Фехервар
    Матч завершен
    17 февраля, понедельник
    19:00
    Томь
    2:1
    Спартак Тр
    Матч завершен
    17 февраля, понедельник
    19:00
    Ахмат
    1:1
    Сувон Самсунг
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2013/2014), 21 тур
    17 февраля, понедельник
    21:00
    Коньяспор
    2:3
    Элазигспор
    Матч завершен
    17 февраля, понедельник
    22:00
    Антальяспор
    2:2
    Галатасарай
    Матч завершен
    17 февраля, понедельник
    22:00
    Эскишехирспор
    2:2
    Сивасспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2013/2014), 25 тур
    17 февраля, понедельник
    21:30
    Эрготелис
    0:1
    ОФИ
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2013/2014), 1/8 финала
    17 февраля, понедельник
    23:45
    Брайтон
    1:1
    Халл Сити
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2013/2014), 24 тур
    17 февраля, понедельник
    23:45
    Верона
    1:3
    Торино
    Матч завершен
    Португалия. Высшая лига (2013/2014), 19 тур
    17 февраля, понедельник
    23:59
    Эшторил
    2:1
    Брага
    Матч завершен
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