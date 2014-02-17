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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Шинник - Торпедо
Шинник - Торпедо: обзор матча 17 февраля 2014
Шинник
17.02.2014, понедельник, 13:00
Россия. Кубок ФНЛ, группа B, 3 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо
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Статистика матча Шинник - Торпедо
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0
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Матчи команд
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Шинник
- : -
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01.11.2026
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1 : 0
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1 : 2
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Торпедо
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