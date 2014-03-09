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Расписание матчей 09-03-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
февраль 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
март 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 20 тур Таблица
9 марта, 13:30
Динамо
4 : 2
ЦСКА
Матч завершен
9 марта, 16:00
Анжи
1 : 0
Рубин
Матч завершен
9 марта, 18:30
Зенит
0 : 0
Томь
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 26 тур Таблица
9 марта, 00:00
Ротор
3 : 0
Тех. поражение
9 марта, 09:00
Луч
1 : 1
Балтика
Матч завершен
9 марта, 15:00
Сибирь
1 : 0
Шинник
Матч завершен
9 марта, 16:00
Мордовия
2 : 2
Уфа
Матч завершен
9 марта, 17:00
Арсенал
3 : 0
Ангушт
Матч завершен
9 марта, 17:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 27 тур Таблица
9 марта, 01:00
Гранада
2 : 0
Вильярреал
Матч завершен
9 марта, 15:00
Эспаньол
3 : 1
Эльче
Матч завершен
9 марта, 20:00
Альмерия
1 : 3
Севилья
Матч завершен
9 марта, 22:00
Реал
3 : 0
Леванте
Матч завершен
9 марта, 23:59
Валенсия
1 : 1
Атлетик
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 27 тур Таблица
9 марта, 15:30
Ювентус
1 : 0
Фиорентина
Матч завершен
9 марта, 18:00
Интер
1 : 0
Торино
Матч завершен
9 марта, 18:00
Лацио
0 : 1
Аталанта
Матч завершен
9 марта, 18:00
Кьево
2 : 1
Дженоа
Матч завершен
9 марта, 18:00
Парма
2 : 0
Верона
Матч завершен
9 марта, 18:00
Сампдория
4 : 2
Ливорно
Матч завершен
9 марта, 18:00
Болонья
0 : 0
Сассуоло
Матч завершен
9 марта, 23:45
Наполи
1 : 0
Рома
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 24 тур Таблица
9 марта, 18:30
Фрайбург
0 : 1
Боруссия Д
Матч завершен
9 марта, 20:30
Майнц
1 : 1
Герта
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 28 тур Таблица
9 марта, 17:00
Лилль
2 : 0
Монпелье
Матч завершен
9 марта, 20:00
Лорьян
1 : 0
Сент-Этьен
Матч завершен
9 марта, 23:59
Бордо
1 : 2
Лион
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 20 тур Таблица
9 марта, 13:00
Локомотив (мол)
3 : 0
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
9 марта, 14:30
Амкар (мол)
2 : 2
Матч завершен
9 марта, 15:00
Ростов (мол)
1 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 34 тур Таблица
9 марта, 16:30
Блэкберн
1 : 2
Бернли
Матч завершен
Англия. Кубок (2013/2014), 1/4 финала
9 марта, 16:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
Чарльтон
Матч завершен
9 марта, 18:00
Халл Сити
3 : 0
Сандерленд
Матч завершен
9 марта, 20:05
Манчестер Сити
1 : 2
Уиган Атлетик
Матч завершен
США. МЛС 2014 Таблица
9 марта, 04:30
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
9 марта, 05:30
Даллас
3 : 2
Монреаль
Матч завершен
9 марта, 07:30
Портленд
1 : 1
Филадельфия Юнион
Матч завершен
9 марта, 23:00
3 : 2
Чикаго Файр
Матч завершен
США. МЛС 2014. группа Западная конференция Таблица
9 марта, 07:30
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 1
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
США. МЛС 2014. группа Восточная конференция Таблица
9 марта, 04:00
Ди Си Юнайтед
0 : 3
Коламбус
Матч завершен
9 марта, 05:30
Динамо Хьюстон
4 : 0
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 24 тур Таблица
9 марта, 15:30
Газиантепспор
2 : 1
Кайсериспор
Матч завершен
9 марта, 16:30
Генчлербирлиги
2 : 1
Сивасспор
Матч завершен
9 марта, 19:00
Антальяспор
1 : 2
Ризеспор
Матч завершен
9 марта, 22:00
Бешикташ
1 : 0
Эскишехирспор
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 26 тур Таблица
9 марта, 19:30
Адмира Ваккер
1 : 1
Рапид
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 28 тур Таблица
9 марта, 17:00
Атромитос
4 : 0
Паниониос
Матч завершен
9 марта, 19:15
Пантракикос
2 : 1
Эрготелис
Матч завершен
9 марта, 19:15
Левадиакос
2 : 1
Панетоликос
Матч завершен
9 марта, 19:15
Аполлон Смирнис
3 : 1
Платаниас
Матч завершен
9 марта, 21:30
ПАОК
2 : 1
Олимпиакос
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 21 тур Таблица
9 марта, 17:00
Виборг
1 : 3
Эсбьерг
Матч завершен
9 марта, 20:00
Брондбю
4 : 1
Нордшелланд
Матч завершен
9 марта, 22:00
Оденсе
0 : 1
Копенгаген
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 27 тур Таблица
9 марта, 15:30
Ваалвейк
1 : 1
АДО Ден Хааг
Матч завершен
9 марта, 17:30
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
Твенте
Матч завершен
9 марта, 17:30
Гронинген
0 : 2
Фейеноорд
Матч завершен
9 марта, 19:30
Аякс
1 : 1
Камбур
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 22 тур Таблица
9 марта, 00:15
Брага
2 : 1
Насьональ
Матч завершен
9 марта, 20:00
Ольяненси
0 : 0
Белененсеш
Матч завершен
9 марта, 20:00
Пасуш де Феррейра
0 : 2
Жил Висенте
Матч завершен
9 марта, 21:00
Бенфика
2 : 0
Эшторил
Матч завершен
9 марта, 21:00
Витория Сетубал
2 : 2
Спортинг
Матч завершен
9 марта, 23:15
Порту
4 : 1
Арука
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 24 тур Таблица
9 марта, 16:45
Янг Бойз
1 : 3
Цюрих
Матч завершен
9 марта, 16:45
Арау
1 : 4
Тун
Матч завершен
9 марта, 19:00
Сьон
3 : 2
Люцерн
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 19 тур Таблица
9 марта, 20:00
Сигма
1 : 1
Млада Болеслав
Матч завершен
9 марта, 23:00
Спарта
1 : 0
Виктория
Матч завершен
Россия
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