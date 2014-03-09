Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
февраль 2014
март 2014
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 20 тур
Динамо
4 : 2
ЦСКА
Матч завершен
Анжи
1 : 0
Рубин
Матч завершен
Зенит
0 : 0
Томь
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 26 тур
Ротор
3 : 0
Тех. поражение
Луч
1 : 1
Балтика
Матч завершен
Сибирь
1 : 0
Шинник
Матч завершен
Мордовия
2 : 2
Уфа
Матч завершен
Арсенал
3 : 0
Ангушт
Матч завершен
Спартак-Нальчик
2 : 1
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 27 тур
Гранада
2 : 0
Вильярреал
Матч завершен
Эспаньол
3 : 1
Эльче
Матч завершен
Альмерия
1 : 3
Севилья
Матч завершен
Реал
3 : 0
Леванте
Матч завершен
Валенсия
1 : 1
Атлетик
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 27 тур
Ювентус
1 : 0
Фиорентина
Матч завершен
Интер
1 : 0
Торино
Матч завершен
Лацио
0 : 1
Аталанта
Матч завершен
Кьево
2 : 1
Дженоа
Матч завершен
Парма
2 : 0
Верона
Матч завершен
Сампдория
4 : 2
Ливорно
Матч завершен
Болонья
0 : 0
Сассуоло
Матч завершен
Наполи
1 : 0
Рома
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 24 тур
Фрайбург
0 : 1
Боруссия Д
Матч завершен
Майнц
1 : 1
Герта
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 28 тур
Лилль
2 : 0
Монпелье
Матч завершен
Лорьян
1 : 0
Сент-Этьен
Матч завершен
Бордо
1 : 2
Лион
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 20 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Амкар (мол)
2 : 2
Матч завершен
Ростов (мол)
1 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 34 тур
Блэкберн
1 : 2
Бернли
Матч завершен
Англия. Кубок (2013/2014), 1/4 финала
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
Чарльтон
Матч завершен
Халл Сити
3 : 0
Сандерленд
Матч завершен
Манчестер Сити
1 : 2
Уиган Атлетик
Матч завершен
США. МЛС 2014
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Даллас
3 : 2
Монреаль
Матч завершен
Портленд
1 : 1
Филадельфия Юнион
Матч завершен
3 : 2
Чикаго Файр
Матч завершен
США. МЛС 2014. группа Западная конференция
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 1
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
США. МЛС 2014. группа Восточная конференция
Ди Си Юнайтед
0 : 3
Коламбус
Матч завершен
Динамо Хьюстон
4 : 0
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 24 тур
Газиантепспор
2 : 1
Кайсериспор
Матч завершен
Генчлербирлиги
2 : 1
Сивасспор
Матч завершен
Антальяспор
1 : 2
Ризеспор
Матч завершен
Бешикташ
1 : 0
Эскишехирспор
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 26 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
Рапид
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 28 тур
Атромитос
4 : 0
Паниониос
Матч завершен
Пантракикос
2 : 1
Эрготелис
Матч завершен
Левадиакос
2 : 1
Панетоликос
Матч завершен
Аполлон Смирнис
3 : 1
Платаниас
Матч завершен
ПАОК
2 : 1
Олимпиакос
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 21 тур
Виборг
1 : 3
Эсбьерг
Матч завершен
Брондбю
4 : 1
Нордшелланд
Матч завершен
Оденсе
0 : 1
Копенгаген
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 27 тур
Ваалвейк
1 : 1
АДО Ден Хааг
Матч завершен
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
Твенте
Матч завершен
Гронинген
0 : 2
Фейеноорд
Матч завершен
Аякс
1 : 1
Камбур
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 22 тур
Брага
2 : 1
Насьональ
Матч завершен
Ольяненси
0 : 0
Белененсеш
Матч завершен
Пасуш де Феррейра
0 : 2
Жил Висенте
Матч завершен
Бенфика
2 : 0
Эшторил
Матч завершен
Витория Сетубал
2 : 2
Спортинг
Матч завершен
Порту
4 : 1
Арука
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 24 тур
Янг Бойз
1 : 3
Цюрих
Матч завершен
Арау
1 : 4
Тун
Матч завершен
Сьон
3 : 2
Люцерн
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 19 тур
Сигма
1 : 1
Млада Болеслав
Матч завершен
Спарта
1 : 0
Виктория
Матч завершен