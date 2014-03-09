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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 09 марта 2014
Валенсия
09.03.2014, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
23'
П. Алькасер
53'
А. Адурис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетик
90'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
М. Сусаета
Замена
В. Руис
️️️️
Ф. Картабия
85'
83'
Замена
Г. Токеро
️️️️
А. Адурис
Замена
Э. Варгас
️️️️
Жонас
74'
71'
Желтая карточка
А. Ираола
59'
Замена
А. Ираола
️️️️
О. де Маркос
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Адурис
Желтая карточка
С. Фегули
51'
Желтая карточка
Ж. Матье
31'
28'
Желтая карточка
О. де Маркос
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
С. Фегули
23'
Желтая карточка
С. Кейта
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
17
Жонас
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Мичел
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Алвес
24
Бернат
22
Матье
27
Перейра
14
Сендерос
8
Фегули
20
Кейта
10
Парехо
10
Картабия
9
Алькасер
17
Жонас
3-5-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
18
Баленсиага
21
Эррера
14
Сусаета
18
Гурпеги
8
Итурраспе
17
Рико
10
Муньяин
20
Адурис
10
Картабия
4
Руис
4
Руис
10
Картабия
17
Жонас
11
Варгас
11
Варгас
17
Жонас
18
де Маркос
51
Ираола
51
Ираола
18
де Маркос
20
Адурис
23
Токеро
23
Токеро
20
Адурис
14
Сусаета
9
Фернандес
9
Фернандес
14
Сусаета
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Мичел
ЦП
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Мичел
ЦП
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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