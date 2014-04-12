Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2014
апрель 2014
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 25 тур
Томь
0 : 0
Амкар-Пермь
Матч завершен
ЦСКА
1 : 0
Урал
Матч завершен
Ахмат
3 : 0
Ростов
Матч завершен
Зенит
4 : 1
Краснодар
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 34 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
Астон Вилла
Матч завершен
Фулхэм
1 : 0
Норвич Сити
Матч завершен
Саутгемптон
0 : 1
Кардифф
Матч завершен
Сток Сити
1 : 0
Ньюкасл
Матч завершен
Сандерленд
0 : 1
Эвертон
Матч завершен
Вест Бромвич
3 : 3
Тоттенхэм
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 33 тур
Сельта
2 : 2
Реал Сосьедад
Матч завершен
Вильярреал
1 : 0
Леванте
Матч завершен
Гранада
1 : 0
Барселона
Матч завершен
Реал
4 : 0
Альмерия
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 33 тур
Сассуоло
1 : 1
Кальяри
Матч завершен
Рома
3 : 1
Аталанта
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 30 тур
Боруссия М
1 : 1
Штутгарт
Матч завершен
Ганновер-96
2 : 1
Гамбург
Матч завершен
Вольфсбург
4 : 1
Нюрнберг
Матч завершен
Фрайбург
2 : 0
Айнтрахт
Матч завершен
Майнц
3 : 0
Вердер
Матч завершен
Бавария
0 : 3
Боруссия Д
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 33 тур
Лилль
1 : 0
Валансьен
Матч завершен
Аяччо
1 : 1
Бордо
Матч завершен
Эвиан
2 : 1
Бастия
Матч завершен
Ницца
1 : 2
Лорьян
Матч завершен
Ренн
0 : 1
Монако
Матч завершен
Сошо
2 : 0
Тулуза
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 25 тур
Локомотив (мол)
0 : 1
Анжи (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
0 : 1
Кубань (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 42 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 2
Ноттингем Форест
Матч завершен
Брайтон
3 : 0
Чарльтон
Матч завершен
Бернли
0 : 1
Мидлсбро
Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 3
Блэкберн
Матч завершен
Ипсвич Таун
2 : 1
Донкастер Роверс
Матч завершен
Йовил
1 : 1
Борнмут
Матч завершен
Болтон
1 : 0
Барнсли
Матч завершен
Лидс
2 : 0
Блэкпул
Матч завершен
Миллуолл
2 : 2
Уотфорд
Матч завершен
Дерби Каунти
3 : 1
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
Англия. Кубок (2013/2014), 1/2 финала
Уиган Атлетик
1 : 1
Арсенал
Матч завершен
США. МЛС 2014
Филадельфия Юнион
2 : 2
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Монреаль
1 : 1
Чикаго Файр
Матч завершен
Торонто
0 : 1
Колорадо
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 25 тур
Ворскла
1 : 0
Шахтер
Матч завершен
Карпаты
2 : 2
Динамо
Матч завершен
Заря
1 : 0
Черноморец
Матч завершен
Днепр
1 : 0
Металлург
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 29 тур
Касымпаша
1 : 1
Бурсаспор
Матч завершен
Карабюкспор
0 : 2
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
Сивасспор
2 : 1
Галатасарай
Матч завершен
Кайсериспор
0 : 2
Ризеспор
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 32 тур
Зальцбург
1 : 2
Штурм
Матч завершен
Вольфсберг
1 : 2
Грёдиг
Матч завершен
Рид
1 : 2
Адмира Ваккер
Матч завершен
Рапид
0 : 0
Адмира
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 3 тур
Белшина
7 : 0
Динамо-Брест
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа A, 3 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
Брюгге
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа B, 3 тур
Гент
2 : 1
Ваасланд-Беверен
Матч завершен
Остенде
2 : 0
Льерс
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа C, 3 тур
Серкль Брюгге
2 : 4
Шарлеруа
Матч завершен
Кортрейк
4 : 1
Мехелен
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа D, 3 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
Монс
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 26 тур
Мидтьюлланд
0 : 2
Оденсе
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 32 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
Херенвен
Матч завершен
Камбур
4 : 3
Витесс
Матч завершен
Твенте
3 : 0
Рода
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 3 тур
Лиллестрем
0 : 1
Викинг
Матч завершен
Хаугесунд
1 : 1
Волеренга
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 27 тур
Насьональ
2 : 0
Маритиму
Матч завершен
Белененсеш
3 : 1
Витория Гимараеш
Матч завершен
Риу Аве
1 : 2
Ольяненси
Матч завершен
Спортинг
2 : 0
Жил Висенте
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 29 тур
Тун
2 : 0
Арау
Матч завершен
Лозанна-Спорт
0 : 2
Грассхоппер
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 24 тур
Спарта
3 : 0
Славия
Матч завершен
Пршибрам
3 : 1
Слован
Матч завершен
Баник
0 : 1
Словацко
Матч завершен