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Расписание матчей 12-04-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
март 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 25 тур Таблица
12 апреля, 12:00
Томь
0 : 0
Амкар-Пермь
Матч завершен
12 апреля, 14:30
ЦСКА
1 : 0
Урал
Матч завершен
12 апреля, 17:00
Ахмат
3 : 0
Ростов
Матч завершен
12 апреля, 19:30
Зенит
4 : 1
Краснодар
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 34 тур Таблица
12 апреля, 18:07
Кристал Пэлас
1 : 0
Астон Вилла
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Фулхэм
1 : 0
Норвич Сити
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Саутгемптон
0 : 1
Кардифф
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Сток Сити
1 : 0
Ньюкасл
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Сандерленд
0 : 1
Эвертон
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Вест Бромвич
3 : 3
Тоттенхэм
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 33 тур Таблица
12 апреля, 18:00
Сельта
2 : 2
Реал Сосьедад
Матч завершен
12 апреля, 20:00
Вильярреал
1 : 0
Леванте
Матч завершен
12 апреля, 22:00
Гранада
1 : 0
Барселона
Матч завершен
12 апреля, 23:59
Реал
4 : 0
Альмерия
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 33 тур Таблица
12 апреля, 20:00
Сассуоло
1 : 1
Кальяри
Матч завершен
12 апреля, 22:45
Рома
3 : 1
Аталанта
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 30 тур Таблица
12 апреля, 17:30
Боруссия М
1 : 1
Штутгарт
Матч завершен
12 апреля, 17:30
Ганновер-96
2 : 1
Гамбург
Матч завершен
12 апреля, 17:30
Вольфсбург
4 : 1
Нюрнберг
Матч завершен
12 апреля, 17:30
Фрайбург
2 : 0
Айнтрахт
Матч завершен
12 апреля, 17:30
Майнц
3 : 0
Вердер
Матч завершен
12 апреля, 20:30
Бавария
0 : 3
Боруссия Д
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 33 тур Таблица
12 апреля, 19:00
Лилль
1 : 0
Валансьен
Матч завершен
12 апреля, 22:00
Аяччо
1 : 1
Бордо
Матч завершен
12 апреля, 22:00
Эвиан
2 : 1
Бастия
Матч завершен
12 апреля, 22:00
Ницца
1 : 2
Лорьян
Матч завершен
12 апреля, 22:00
Ренн
0 : 1
Монако
Матч завершен
12 апреля, 22:00
Сошо
2 : 0
Тулуза
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 25 тур Таблица
12 апреля, 13:00
Локомотив (мол)
0 : 1
Анжи (мол)
Матч завершен
12 апреля, 18:30
Рубин (мол)
0 : 1
Кубань (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 42 тур Таблица
12 апреля, 15:22
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 2
Ноттингем Форест
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Брайтон
3 : 0
Чарльтон
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Бернли
0 : 1
Мидлсбро
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 3
Блэкберн
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Ипсвич Таун
2 : 1
Донкастер Роверс
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Йовил
1 : 1
Борнмут
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Болтон
1 : 0
Барнсли
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Лидс
2 : 0
Блэкпул
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Миллуолл
2 : 2
Уотфорд
Матч завершен
12 апреля, 18:07
Дерби Каунти
3 : 1
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
Англия. Кубок (2013/2014), 1/2 финала
12 апреля, 20:07
Уиган Атлетик
1 : 1
Арсенал
Матч завершен
США. МЛС 2014 Таблица
12 апреля, 23:59
Филадельфия Юнион
2 : 2
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
12 апреля, 23:59
Монреаль
1 : 1
Чикаго Файр
Матч завершен
12 апреля, 23:59
Торонто
0 : 1
Колорадо
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 25 тур Таблица
12 апреля, 15:00
Ворскла
1 : 0
Шахтер
Матч завершен
12 апреля, 18:00
Карпаты
2 : 2
Динамо
Матч завершен
12 апреля, 18:00
Заря
1 : 0
Черноморец
Матч завершен
12 апреля, 20:30
Днепр
1 : 0
Металлург
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 29 тур Таблица
12 апреля, 14:30
Касымпаша
1 : 1
Бурсаспор
Матч завершен
12 апреля, 17:00
Карабюкспор
0 : 2
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
12 апреля, 20:00
Сивасспор
2 : 1
Галатасарай
Матч завершен
12 апреля, 20:00
Кайсериспор
0 : 2
Ризеспор
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 32 тур Таблица
12 апреля, 18:30
Зальцбург
1 : 2
Штурм
Матч завершен
12 апреля, 21:00
Вольфсберг
1 : 2
Грёдиг
Матч завершен
12 апреля, 21:00
Рид
1 : 2
Адмира Ваккер
Матч завершен
12 апреля, 21:00
Рапид
0 : 0
Адмира
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 3 тур Таблица
12 апреля, 17:00
Белшина
7 : 0
Динамо-Брест
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа A, 3 тур Таблица
12 апреля, 20:00
Зюлте-Варегем
2 : 1
Брюгге
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа B, 3 тур Таблица
12 апреля, 22:00
Гент
2 : 1
Ваасланд-Беверен
Матч завершен
12 апреля, 22:00
Остенде
2 : 0
Льерс
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа C, 3 тур Таблица
12 апреля, 22:00
Серкль Брюгге
2 : 4
Шарлеруа
Матч завершен
12 апреля, 22:00
Кортрейк
4 : 1
Мехелен
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа D, 3 тур Таблица
12 апреля, 22:00
Оуд-Хеверли
2 : 0
Монс
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 26 тур Таблица
12 апреля, 19:00
Мидтьюлланд
0 : 2
Оденсе
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 32 тур Таблица
12 апреля, 20:45
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
Херенвен
Матч завершен
12 апреля, 21:45
Камбур
4 : 3
Витесс
Матч завершен
12 апреля, 22:45
Твенте
3 : 0
Рода
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 3 тур Таблица
12 апреля, 17:30
Лиллестрем
0 : 1
Викинг
Матч завершен
12 апреля, 20:00
Хаугесунд
1 : 1
Волеренга
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 27 тур Таблица
12 апреля, 19:00
Насьональ
2 : 0
Маритиму
Матч завершен
12 апреля, 21:00
Белененсеш
3 : 1
Витория Гимараеш
Матч завершен
12 апреля, 21:00
Риу Аве
1 : 2
Ольяненси
Матч завершен
12 апреля, 23:15
Спортинг
2 : 0
Жил Висенте
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 29 тур Таблица
12 апреля, 21:45
Тун
2 : 0
Арау
Матч завершен
12 апреля, 21:45
Лозанна-Спорт
0 : 2
Грассхоппер
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 24 тур Таблица
12 апреля, 17:00
Спарта
3 : 0
Славия
Матч завершен
12 апреля, 18:00
Пршибрам
3 : 1
Слован
Матч завершен
12 апреля, 19:00
Баник
0 : 1
Словацко
Матч завершен
Россия
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