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Ганновер-96 - Гамбург
Ганновер-96 - Гамбург: обзор матча 12 апреля 2014
Ганновер-96
12.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Гамбург
9'
Л. Штиндль
86'
Д. Я Конан
48'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Гамбург
Замена
С. Сане
️️️️
Л. Биттенкурт
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Д. Я Конан
86'
Замена
А. Руднев
️️️️
К. Пандер
83'
68'
Желтая карточка
П. Ирачек
48'
ГОЛ! 1:1!
Х. Чалханоглу
47'
Замена
М. Маджио
️️️️
Р. ван дер Ваарт
17'
Замена
И. Иличевич
️️️️
Х. Вестерманн
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
Э. Приб
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Ганновер-96
26
Том Шмидт
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
34
Тим Дирсен
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маттиа Маджио
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
3-4-2-1
20
Цилер
19
Шульц
6
Марсело
2
Сакаи
24
Пандер
7
Приб
24
Шмидебах
2
Андреасен
13
Штиндль
32
Биттенкурт
11
Конан
4-4-1-1
15
Адлер
16
Вестерманн
2
Дикмайер
28
Мансьенн
5
Джуру
8
Ринкон
8
Ирачек
30
Арслан
10
Чалханоглу
8
ван дер Ваарт
19
Зуа
32
Биттенкурт
26
Сане
26
Сане
32
Биттенкурт
24
Пандер
9
Руднев
9
Руднев
24
Пандер
8
ван дер Ваарт
33
Маджио
33
Маджио
8
ван дер Ваарт
16
Вестерманн
16
Иличевич
16
Иличевич
16
Вестерманн
Остались в запасе
Ганновер-96
Гамбург
26
Том Шмидт
ВР
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
34
Тим Дирсен
ЦП
27
Франтишек Райторал
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
26
Том Шмидт
ВР
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
34
Тим Дирсен
ЦП
27
Франтишек Райторал
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Ганновер-96 - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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