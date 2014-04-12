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Вест Бромвич - Тоттенхэм
Вест Бромвич - Тоттенхэм: обзор матча 12 апреля 2014
Вест Бромвич
12.04.2014, суббота, 18:07
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
3 : 3
Завершен
Тоттенхэм
1'
М. Выдра
4'
К. Брант
31'
С. Сессеньон
34'
Й. Ольссон (АГ)
70'
Г. Кейн
90+4'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Тоттенхэм
Желтая карточка
Б. Фостер
90'
+4
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
К. Эриксен
90'
Желтая карточка
К. Эриксен
85'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. Роуз
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
84'
78'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Н. Шадли
Замена
К. Доусон
️️️️
Й. Ольссон
78'
Замена
С. Бераино
️️️️
М. Выдра
72'
70'
ГОЛ! 3:2!
Г. Кейн
Желтая карточка
С. Рид
64'
Желтая карточка
Г. Дорранс
62'
Замена
К. Якоб
️️️️
С. Сессеньон
58'
55'
Желтая карточка
Д. Роуз
46'
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
В. Кирикеш
34'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Й. Ольссон
ГОЛ! 3:0!
С. Сессеньон
31'
16'
Пенальти не реализован!
Э. Адебайор
ГОЛ! 2:0!
К. Брант
4'
ГОЛ! 1:0!
М. Выдра
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
23
Тьеви
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-5-1
12
Фостер
36
Маколи
13
Ольссон
24
Риджуэлл
18
Рид
31
Амалфитано
18
Дорранс
29
Сессеньон
11
Брант
21
Мулумбу
11
Выдра
4-3-1-2
1
Льорис
26
Ноутон
21
Кирикеш
4
Кабуль
3
Роуз
12
Леннон
18
Паулиньо
89
Шадли
24
Эриксен
25
Адебайор
9
Кейн
13
Ольссон
15
Доусон
15
Доусон
13
Ольссон
29
Сессеньон
22
Якоб
22
Якоб
29
Сессеньон
11
Выдра
38
Бераино
38
Бераино
11
Выдра
21
Кирикеш
3
Фрайерс
3
Фрайерс
21
Кирикеш
89
Шадли
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
89
Шадли
3
Роуз
25
Таунсенд
25
Таунсенд
3
Роуз
Остались в запасе
Вест Бромвич
Тоттенхэм
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Вест Бромвич - Тоттенхэм
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Хоуторнс
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