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март 2014
апрель 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 21 тур
Смена
0 : 1
Чита
Матч завершен
0 : 0
Сахалин
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014), 1/2 финала, первый матч
Атлетико
0 : 0
Челси
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 26 тур
Тосно
3 : 0
Тех. поражение
Строгино
0 : 0
ЦРФСО
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
Матч завершен
Зенит-2
2 : 0
Коломна
Матч завершен
Торпедо Вл
1 : 0
Спартак К
Матч завершен
Псков
2 : 0
Матч завершен
Текстильщик
3 : 1
Вологда
Матч завершен
Химки
1 : 2
Волга
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 44 тур
Рединг
2 : 0
Мидлсбро
Матч завершен
Болтон
0 : 1
Лестер
Матч завершен