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Расписание матчей 30-04-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
март 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. ФНЛ (2013/2014), 35 тур Таблица
30 апреля, 00:00
Сочи
3 : 0
Салют
Тех. поражение
30 апреля, 00:00
Оренбург
3 : 0
Тех. поражение
30 апреля, 15:00
Сибирь
1 : 1
Луч
Матч завершен
30 апреля, 15:00
Енисей
0 : 2
Балтика
Матч завершен
30 апреля, 17:00
Химик
4 : 0
Ангушт
Матч завершен
30 апреля, 18:00
Мордовия
2 : 0
Ротор
Матч завершен
30 апреля, 18:30
Шинник
3 : 0
Нефтехимик
Матч завершен
30 апреля, 18:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Уфа
Матч завершен
30 апреля, 20:00
Арсенал
1 : 0
Торпедо
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014), 1/2 финала, ответный матч
30 апреля, 22:45
Челси
1 : 3
Атлетико
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 21 тур Таблица
30 апреля, 16:00
Носта
2 : 0
Волга
Матч завершен
30 апреля, 16:30
Челябинск
2 : 1
Спартак
Матч завершен
30 апреля, 18:00
Зенит-Ижевск
0 : 0
Тюмень
Матч завершен
30 апреля, 18:00
Динамо Киров
0 : 0
Матч завершен
30 апреля, 18:30
Лада-Тольятти
0 : 1
КАМАЗ
Матч завершен
30 апреля, 19:00
Сызрань-2003
1 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, 1/8 финала, ответный матч Таблица
30 апреля, 02:15
Дефенсор Спортинг
2 : 0
Стронгест
Матч завершен
30 апреля, 04:45
Велес Сарсфилд
2 : 2
Насьональ
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 1 тур Таблица
30 апреля, 18:00
Атромитос
1 : 1
Панатинаикос
Матч завершен
30 апреля, 20:15
ПАОК
1 : 1
Астерас
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 6 тур Таблица
30 апреля, 21:00
Бранн
1 : 3
Хаугесунд
Матч завершен
30 апреля, 21:00
Санднес Ульф
2 : 1
Стабек
Матч завершен
Россия
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