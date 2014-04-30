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март 2014
апрель 2014
Россия. ФНЛ (2013/2014), 35 тур
Сочи
3 : 0
Салют
Тех. поражение
Оренбург
3 : 0
Тех. поражение
Сибирь
1 : 1
Луч
Матч завершен
Енисей
0 : 2
Балтика
Матч завершен
Химик
4 : 0
Ангушт
Матч завершен
Мордовия
2 : 0
Ротор
Матч завершен
Шинник
3 : 0
Нефтехимик
Матч завершен
Спартак-Нальчик
0 : 0
Уфа
Матч завершен
Арсенал
1 : 0
Торпедо
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014), 1/2 финала, ответный матч
Челси
1 : 3
Атлетико
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 21 тур
Носта
2 : 0
Волга
Матч завершен
Челябинск
2 : 1
Спартак
Матч завершен
Зенит-Ижевск
0 : 0
Тюмень
Матч завершен
Динамо Киров
0 : 0
Матч завершен
Лада-Тольятти
0 : 1
КАМАЗ
Матч завершен
Сызрань-2003
1 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, 1/8 финала, ответный матч
Дефенсор Спортинг
2 : 0
Стронгест
Матч завершен
Велес Сарсфилд
2 : 2
Насьональ
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 1 тур
Атромитос
1 : 1
Панатинаикос
Матч завершен
ПАОК
1 : 1
Астерас
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 6 тур
Бранн
1 : 3
Хаугесунд
Матч завершен
Санднес Ульф
2 : 1
Стабек
Матч завершен