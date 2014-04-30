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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Ангушт
Химик - Ангушт: обзор матча 30 апреля 2014
Химик
30.04.2014, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
4 : 0
Завершен
Ангушт
3'
А. Касьян (П)
39'
А. Касьян
53'
А. Касьян
82'
А. Еркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Ангушт
ГОЛ! 4:0!
А. Еркин
82'
Замена
Р. Халиуллин
️️️️
С. Шустиков
69'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Архипов
64'
57'
Замена
А. Курачинов
️️️️
М. Гугуев
Замена
О. Макеев
️️️️
А. Касьян
55'
Замена
Г. Федотов
️️️️
Е. Сидоренко
55'
ГОЛ! 3:0!
А. Касьян
53'
51'
Замена
И. Цуроев
️️️️
М. Сорочкин
42'
Желтая карточка
М. Сорочкин
41'
Замена
И. Газдиев
️️️️
А. Дзейтов
ГОЛ! 2:0!
А. Касьян
39'
38'
Красная карточка
З. Кишев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Касьян
3'
2'
Красная карточка
С. Путилин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
30
Глеб Федотов
ЦП
22
Филипп Постников
ЦП
9
Никита Журавлев
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
Ангушт
16
Магомед Евлоев
ВР
8
Имамхан Газдиев
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
4-2-4
1
Гавиловский
69
Лобков
6
Шустиков
55
Коротков
77
Прошин
8
Мануковский
77
Гащенков
33
Сидоренко
26
Архипов
19
Касьян
33
Еркин
2-1-4-3
71
Бучнев
14
Кишев
33
Путилин
33
Дышеков
10
Ахильгов
8
Дзейтов
21
Албаков
14
Каркаев
9
Гугуев
21
Сорочкин
11
Зязиков
26
Архипов
10
Гелоян
10
Гелоян
26
Архипов
19
Касьян
11
Макеев
11
Макеев
19
Касьян
33
Сидоренко
30
Федотов
30
Федотов
33
Сидоренко
6
Шустиков
4
Халиуллин
4
Халиуллин
6
Шустиков
21
Сорочкин
9
Цуроев
9
Цуроев
21
Сорочкин
9
Гугуев
9
Курачинов
9
Курачинов
9
Гугуев
8
Дзейтов
8
Газдиев
8
Газдиев
8
Дзейтов
Остались в запасе
Химик
Ангушт
22
Филипп Постников
ЦП
9
Никита Журавлев
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
16
Магомед Евлоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
22
Филипп Постников
ЦП
9
Никита Журавлев
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Остались в запасе
16
Магомед Евлоев
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Химик - Ангушт
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
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