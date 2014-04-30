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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Ротор
Мордовия - Ротор: обзор матча 30 апреля 2014
Мордовия
30.04.2014, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
2 : 0
Завершен
Ротор
20'
Р. Мухаметшин
55'
А. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Ротор
85'
Замена
А. Михеев
️️️️
А. Пугин
Желтая карточка
Р. Нахушев
82'
Замена
М. Маркин
️️️️
С. Самодин
80'
Замена
А. Пазин
️️️️
А. Димидко
69'
66'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
М. Яковлев
66'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Мязин
61'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Рылов
ГОЛ! 2:0!
А. Иванов
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
Е. Луценко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Ротор
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
55
Нахушев
40
Перендиа
35
Хубутия
12
Божович
9
Мухаметшин
88
Иванов
2
Димидко
8
Бобер
48
Луценко
22
Самодин
4-5-1
31
Пчелинцев
22
Тен
55
Гузь
33
Ламанж
19
Устинов
10
Рылов
10
Лукьяновс
9
Яковлев
4
Фомин
17
Пугин
87
Мязин
22
Самодин
93
Маркин
93
Маркин
22
Самодин
2
Димидко
11
Пазин
11
Пазин
2
Димидко
10
Рылов
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Рылов
17
Пугин
90
Михеев
90
Михеев
17
Пугин
87
Мязин
19
Байрамян
19
Байрамян
87
Мязин
9
Яковлев
14
Аппаев
14
Аппаев
9
Яковлев
Остались в запасе
Мордовия
Ротор
37
Максим Терентьев
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
37
Максим Терентьев
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Мордовия - Ротор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
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