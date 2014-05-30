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апрель 2014
май 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 29 тур
0 : 3
Авангард
Тех. поражение
Металлург Л
0 : 2
Тамбов
Матч завершен
Орел
1 : 2
Динамо Бр
Матч завершен
Спартак-2
3 : 2
Калуга
Матч завершен
2 : 0
Факел
Матч завершен
Подолье
2 : 1
Зенит
Матч завершен
Локомотив
2 : 0
Витязь
Матч завершен
Сокол
3 : 0
Рязань
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа B, 26 тур
0 : 0
Спартак
Матч завершен
Носта
0 : 0
Лада-Тольятти
Матч завершен
Динамо Киров
3 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа A, 26 тур
Волга
0 : 2
Тюмень
Матч завершен
КАМАЗ
1 : 0
Челябинск
Матч завершен
Зенит-Ижевск
4 : 1
Сызрань-2003
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Гондурас
0 : 2
Турция
Матч завершен
Новая Зеландия
0 : 0
ЮАР
Матч завершен
Иран
1 : 1
Ангола
Матч завершен
Австрия
1 : 1
Исландия
Матч завершен
Швейцария
1 : 0
Ямайка
Матч завершен
Англия
3 : 0
Перу
Матч завершен
Испания
2 : 0
Боливия
Матч завершен
Евро-2015. Отборочные матчи (2013/2014). группа 2
0 : 5
Словения (мол.)
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 8 тур
Фламенго
1 : 1
Фигейренсе
Матч завершен
Баия
0 : 2
Сантос
Матч завершен