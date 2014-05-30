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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия - ЮАР
Новая Зеландия - ЮАР: обзор матча 30 мая 2014
Новая Зеландия
30.05.2014, пятница, 11:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
ЮАР
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Новая Зеландия - ЮАР
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
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0 : 1
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0 : 1
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1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Информация о матче
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